HOELLER Electrolyzer GmbH

Testergebnisse des in Deutschland entwickelten PEM-Elektrolyse-Stack PROMETHEUS belegen überragende Wettbewerbsfähigkeit der Technologie

Wismar (ots)

In umfangreichen Testreihen am HyCentA an der Universität Graz konnte der innovative PEM-Elektrolyse-Stack PROMETHEUS der deutschen Firma Hoeller Electrolyzer seine Leistungsfähigkeit bestätigen. Mit einer Stromdichte von 3,2 Ampere pro Quadratzentimeter überzeugt der getestete Stack vollumfänglich. Seine hohe Effizienz hilft, die Herstellkosten von grünem Wasserstoff in der Wasserelektrolyse deutlich zu senken. Mit seiner starken Performance positioniert sich die Firma Hoeller Electrolyzer souverän im internationalen Wettbewerb. Wirtschaftlichkeit und Performance stehen im Fokus der Produktentwicklung des Hoeller Ingenieurteams.

"Durch unseren innovativen Aufbau der Elektrolyse-Zellen und den Einsatz eigener, patentierter Technologien konnten wir die Effizienz unserer Stacks nachweislich steigern", so Stefan Höller, Geschäftsführer, leitender Entwickler bei Hoeller Electrolyzer.

Weltweit besteht ein starkes Interesse, die Erforschung und Implementierung von Wasserstofflösungen zugunsten der Energiewende voranzutreiben. Deutschland spielt hierbei eine tragende Rolle.

Das junge Unternehmen aus Wismar festigt so eine Position als Pionier im internationalen Wettbewerb. Dabei setzt es auf innovative technische Lösungen, jahrelange Expertise in der Stack-Entwicklung sowie starke Industrie- und Forschungskooperationen, um als fokussierter Spezialist die Entwicklung seiner Produkte voranzutreiben.

Hoeller Electrolyzer nutzt die moderne Elektrolyse-Testinfrastruktur und Messmethoden des HyCentA für die Entwicklung und Optimierung von PROMETHEUS. "Wir unterstützen die Firma Hoeller mit unserer interdisziplinären Expertise. Die erzielten Fortschritte haben uns beeindruckt, und wir freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit", sagt Alexander Trattner, Geschäftsführer, wissenschaftlicher Leiter des HyCentA.

Hoeller Electrolyzer ist zudem Konsortialpartner des größten europäischen Elektrolyse-Forschungsprojekts CLEANHYPRO, dessen Hauptaufgabe darin besteht, Innovationen im Bereich der Elektrolyse-Technologien und -Materialien voranzutreiben und sie dem Markt näherzubringen. Als größtes Projekt seiner Art in Europa versammelt es ein hochkarätiges Expertiseteam, um Fortschritte bei der sauberen Wasserstofferzeugung voranzutreiben.

"Wir freuen uns, als Industriepartner das Open Innovation Test Bed für die PEM-Elektrolyse mitgestalten zu können und mit den internationalen Experten Innovationen in der PEM-Technologie zu validieren", fasst Geschäftsführer Matthias Kramer die Eindrücke vom Kick-off-Meeting Mitte Oktober in San Sebastian, Spanien, zusammen.

Original-Content von: HOELLER Electrolyzer GmbH, übermittelt durch news aktuell