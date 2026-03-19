Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann startet neue Website mit integrierten KI-Funktionen

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Gütersloh (ots)

Klare Strukturen und Kontraste prägen die Konzernwebsite

Barrierefreiheit implementiert / Darstellung für alle Bildschirme optimiert

"Ein innovatives digitales Aushängeschild des Unternehmens"

Bertelsmann ist mit einer neuen Konzernwebsite online gegangen. Innovative Funktionen, die Integration von künstlicher Intelligenz und ein modernes Design kennzeichnen den Web-Auftritt des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens. Klare Strukturen und Kontraste prägen die Gestaltung der Website und erhöhen zusammen mit neuen technischen Features deren Nutzerfreundlichkeit.

Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, sagt: "Unsere Website ist ein innovatives digitales Aushängeschild, um Bertelsmann in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit dem Relaunch richten wir die Seite noch stärker an den Bedürfnissen unserer wichtigsten Zielgruppen aus. Gleichzeitig unterstreicht die umfassende Anwendung von KI, dass Bertelsmann konsequent Innovationen und neue technologische Möglichkeiten in der Kommunikation für das Unternehmen aufgreift und umsetzt."

Integrierte KI-Tools vereinfachen im Backend redaktionelle Prozesse - zum Beispiel automatisierte Übersetzungen - und bieten Nutzern zusätzliche Informationen wie thematisch verwandte Artikel und Bilder. Das neue Design ist für verschiedene Bildschirmgrößen optimiert. Damit ist die Website über Smartphones, Tablets, Laptops und Desktop-Computer nutzbar.

Die Bertelsmann-Website erfüllt neue gesetzliche Vorgaben zur Barrierefreiheit und eröffnet so die Inhalte und Informationen von und über Bertelsmann auch für Menschen mit Einschränkungen. Durch die Trennung von technischer Basis und sichtbarer Website stärkt Bertelsmann darüber hinaus die Cybersicherheit.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

www.bertelsmann.de

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