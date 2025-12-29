Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V.

Feuerwerksverletzungen an Silvester: BVOU warnt vor schweren Folgen und ruft zu verantwortungsvollem Umgang mit Böllern auf

Die Silvesternacht ist für viele ein Anlass zum Feiern, birgt jedoch auch erhebliche Risiken: Jedes Jahr werden zahlreiche Menschen durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern schwer verletzt. Besonders häufig betroffen sind Hände, Augen und Ohren - mit teils gravierenden Folgen wie Verbrennungen, Amputationen, Sehverlust oder bleibenden Hörschäden. Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) warnt gemeinsam mit weiteren medizinischen Fachverbänden vor den Gefahren des unachtsamen Umgangs mit privatem Feuerwerk und ruft zu einem bewussten, verantwortungsvollen Einsatz auf. Damit das neue Jahr gesund wird.

"Jedes Jahr zu Silvester erleben wir zahlreiche schwere Handverletzungen, die oft gravierende und dauerhafte Einschränkungen nach sich ziehen. Explodierende Feuerwerkskörper können Knochen, Sehnen und Weichteile massiv schädigen - selbst mit modernsten Operationsverfahren lassen sich die Folgen nicht immer vollständig beheben", betont Dr. Adrian Scale, Leiter des Referats Handchirurgie im BVOU. Besonders tragisch: Viele dieser Verletzungen sind durch umsichtiges Verhalten vermeidbar. Neben jungen Erwachsenen, die sich selbst durch unvorsichtiges Verhalten verletzen, sind auch unbeteiligte Kinder und Zuschauer von solchen Verletzungen und teils bleibenden Schäden betroffen.

Gemeinsame Präventionskampagne "Du entscheidest"

Um insbesondere junge Menschen für die Risiken zu sensibilisieren, hat der BVOU die bundesweite Präventionskampagne "Du entscheidest" mit ins Leben gerufen. Die Initiative, getragen von sieben medizinischen Berufs- und Fachverbänden, setzt auf eine moderne, mobile-first-Ansprache über Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok. Mit eindrücklichen Kurzclips wird gezeigt, wie ein unachtsamer Moment das Leben dauerhaft verändern kann. Die zentrale Botschaft: "Du entscheidest, wie dein Jahr anfängt." Ziel ist es, Eigenverantwortung zu stärken und zu einem bewussten, rücksichtsvollen Umgang mit Feuerwerk zu motivieren.

Tipps für ein sicheres Silvester

Feuerwerkskörper nie in der Hand zünden oder auf andere Personen richten

Keine selbstgebastelten oder manipulierten Feuerwerkskörper verwenden

Kinder und Jugendliche besonders schützen und beaufsichtigen

Abstand halten und Anweisungen auf den Verpackungen beachten

"Mit dieser Kampagne wollen die beteiligten Verbände erstmals direkt die Verursachergruppe sensibilisieren und in ihren eigenen Kommunikationskanälen ansprechen", betont Dr. Jörg Ansorg, Geschäftsführer des BVOU. "Damit verfolgen wir das Ziel einer direkten Konfrontation mit den Folgen unverantwortlichen Handelns, sowohl für die eigene Gesundheit als auch für die in der unmittelbaren Umgebung."

Neben der Videokampagne auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wurden deutschlandweit Postkarten an über 1.600 Schulen verteilt. Ergänzend wurde ein spezieller Podcast zum Thema auf OrthoCast, dem BVOU-eigenen Podcastkanal für orthopädisch-unfallchirurgische Publikumsthemen mit Dr. Scale veröffentlicht.

Die Kampagne möchte Verantwortungsbewusstsein stärken, statt auf Verbote zu setzenoder auf deren Umsetzung zu warten. Weitere Informationen zur Kampagne und zu sicheren Verhaltensregeln finden Sie unter:

Webseite: www.duentscheidest.info

Instagram: @duentscheidest2026

TikTok: @duentscheidest2026

OrthoCast: https://orthinform.de/orthocast

Orthinform: https://ots.de/xR2hz1

Über den BVOU: Der Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V. (BVOU) ist die berufspolitische Vertretung für mehr als 7.500 in Praxis und Klinik tätige Kolleginnen und Kollegen. Der BVOU setzt die beruflichen Interessen seiner Mitglieder durch, indem er zum Vorteil der Patienten und des Gemeinwohls gemeinsam mit den wissenschaftlichen Gesellschaften den Standard orthopädisch-unfallchirurgischer Versorgung entwickelt, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen prägt und dadurch die öffentliche Wahrnehmung seiner Mitglieder als Experten für orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung gestaltet.

