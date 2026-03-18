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Talent Meets Bertelsmann 2026: Internationale Studierende gestalten Zukunftsthemen in Berlin

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Gütersloh / Berlin (ots)

18. Ausgabe des internationalen Karriere-Events von Bertelsmann

Bewerbungsphase für Studierende aller Fachrichtungen bis zum 3. Mai geöffnet

Veranstaltung vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 in der Hauptstadt

Bertelsmann startet die Bewerbungsphase für die 18. Ausgabe von "Talent Meets Bertelsmann". Studierende aus ganz Europa können sich ab sofort bis zum 3. Mai für das internationale Karriere-Event bewerben. Vom 29. Juni bis 1. Juli 2026 kommen ausgewählte Talente in der Berliner Repräsentanz "Unter den Linden 1" zusammen, um gemeinsam mit Führungskräften des Konzerns an unternehmerischen Fragestellungen zu arbeiten und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung ist Teil der Employer-Branding-Initiative "Create Your Own Career".

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt: "Mit 'Talent Meets Bertelsmann' bringen wir engagierte Studierende mit Entscheiderinnen und Entscheidern unseres Unternehmens an einen Tisch. Uns begeistert jedes Jahr aufs Neue, mit welcher Energie und welchen Perspektiven die Teilnehmenden aktuelle Herausforderungen angehen. Das Event bietet ihnen die Möglichkeit, Bertelsmann aus nächster Nähe kennenzulernen - und uns die Chance, außergewöhnliche Talente frühzeitig zu entdecken."

Seit der ersten Ausgabe hat sich "Talent Meets Bertelsmann" zu einer festen Größe im europäischen Hochschulkalender entwickelt. Rund 200 ehemalige Teilnehmende sind inzwischen bei Bertelsmann eingestiegen. Das stetig wachsende Alumni-Netzwerk umfasst heute mehr als 900 Mitglieder, die über regelmäßige Veranstaltungen und Austauschformate miteinander verbunden bleiben.

Während der dreitägigen Veranstaltung arbeiten die Studierenden in interdisziplinären Teams an praxisnahen Cases aus dem internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsumfeld von Bertelsmann. Ihre Ergebnisse präsentieren sie vor einer hochkarätig besetzten Jury aus Mitgliedern des Vorstands und Top-Manager:innen des Konzerns. Neben attraktiven Preisen profitieren alle Teilnehmenden von langfristigen Coaching-Angeboten sowie vom Zugang zum internationalen Alumni-Netzwerk.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Bewerbungsprozess finden Sie unter www.talentmeetsbertelsmann.com.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

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