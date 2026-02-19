Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann hat rund 1 Milliarde Euro seit 2013 am Heimatstandort Gütersloh investiert

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Spenden in Höhe von 300.000 Euro im Jahr 2025

Seit 2013 rund 4 Mio. Euro am Heimatstandort gespendet

Investitionen am Standort belaufen sich auf rund 50 Mio. Euro im Jahr 2025

Mit 10.000 Mitarbeitenden größter privater Arbeitgeber im Großraum Gütersloh

Puccini-Ausstellung zählt 12.000 Besucher:innen im Theater Gütersloh

2026: Bertelsmann Corporate Center wird 50 Jahre alt

Im laufenden Geschäftsjahr 2026 erneut hohe Investitionen geplant

Thomas Rabe: "Gütersloh bleibt die Heimat von Bertelsmann."

Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann hat im Jahr 2025 rund 50 Mio. Euro in seine am Standort Gütersloh ansässigen Unternehmensbereiche investiert (2024: 76 Mio. Euro). Die Mittel flossen insbesondere in die Geschäfte der IT-Tochter Arvato Systems sowie in die Logistikdienstleistungsgeschäfte der Arvato Group. Seit dem Jahr 2013 beläuft sich damit die Summe der Investitionen in OWL auf rund 1 Mrd. Euro. Auch künftig bekennt sich Bertelsmann klar zu seinem Heimatstandort und plant weiterhin substanzielle Investitionen in der Region.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Gütersloh ist und bleibt die Heimat von Bertelsmann. Mit rund 10.000 Mitarbeitenden ist der Standort nicht nur unser weltweit größter, sondern auch ein zentraler Pfeiler für die Entwicklung unseres Konzerns. Deshalb investieren wir hier kontinuierlich - wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell."

Bertelsmann unterstützte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 mehr als 200 Organisationen, Vereine und Projekte am Heimatstandort Gütersloh mit 300.000 Euro (2024: 250.000 Euro). Hinzu kommen zahlreiche Sachspenden, unter anderem mehr als 6.000 Bücher. Zum 19. Mal spendete Bertelsmann zu Weihnachten 25.000 Euro an die Bielefelder Palliativ-Initiative "Der Weg nach Hause". Insgesamt hat Bertelsmann die Initiative seit 2006 mit rund 500.000 Euro unterstützt. Seit dem Jahr 2013 belaufen sich die Spendenaktivitäten von Bertelsmann am Heimatstandort Gütersloh auf insgesamt rund 4 Mio. Euro.

Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Heimatstandort ist mit rund 10.000 seit vielen Jahren konstant. Bertelsmann ist damit nach wie vor der größte private Arbeitgeber in der Region. 100 neue Auszubildende und dual Studierende begannen im August 2025 eine Ausbildung bei Bertelsmann in der Region (2024: 107). Alle Absolventen im Jahr 2025 erhielten ein Jobangebot im Konzern.

Am 3. und 4. Juni veranstaltete Bertelsmann wieder ein Management Meeting im Theater Gütersloh. Rund 500 internationale Top-Manager:innen aus dem Konzern kamen dafür nach Gütersloh. Ein Highlight im Veranstaltungsjahr 2025 war die Ausstellung "Opera Meets New Media - Puccini, Ricordi und der Aufstieg der modernen Unterhaltungsindustrie", die Bertelsmann der Stadt Gütersloh anlässlich ihres 200-jährigen Stadtrechtejubiläums schenkte. Nach Berlin und Mailand gastierte die Ausstellung vom 29. Oktober 2025 bis zum 4. Januar 2026 im Theater Gütersloh und verzeichnete rund 12.000 Besucherinnen und Besucher.

Auch darüber hinaus prägte Bertelsmann das kulturelle Leben in der Stadt: Das Literaturformat "Blaues Sofa" gastierte mit den Autor:innen Stefan Kaminski und Raphaela Gromes in Gütersloh und unterstrich den Anspruch des Unternehmens, Kultur und gesellschaftlichen Dialog am Heimatstandort aktiv zu fördern. Im April kam NRW- Ministerpräsident Wüst für ein Bertelsmann Forum nach Gütersloh. Im Rahmen der Lesestadt Gütersloh im November trat Bertelsmann als Hauptsponsor auf und holte unter anderem das TOGGO Radio nach Gütersloh.

Für das laufende Jahr 2026 plant Bertelsmann weitere Veranstaltungen an seinem Heimatstandort. Das erste "Blaue Sofa" findet am 29. April im Theater Gütersloh mit dem renommierten Profiler und Kriminalisten Axel Petermann statt.

Ein historischer Termin steht im Sommer 2026 an: Der 50. Geburtstag des Bertelsmann Corporate Centers, das an der Carl-Bertelsmann-Straße 270 liegt, wird mit einem Sommerfest für die Mitarbeitenden gefeiert.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

www.bertelsmann.de

Original-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell