Neustart mit Top-Autor:innen: Das Blaue Sofa kehrt zurück auf die Leipziger Buchmesse

Miriam Davoudvandi, Jochen Gutsch, Hannah Häffner u. a.: Sechs Autor:innen stellen ihre aktuellen Bücher auf dem Blauen Sofa vor

Live-Programm am Messe-Freitag und -Samstag in der Glashalle

Weitere Veranstaltung im Rahmen der Leipziger Buchmesse: Präsentation des Fokusthemas "Donau - Unter Strom und zwischen Welten"

Das Blaue Sofa, eines der renommiertesten Literaturformate im deutschsprachigen Raum, ist 2026 wieder auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Nach der Neuausrichtung Ende 2022 war das Format während der Frühjahrsmesse ausschließlich im Rahmen von "Leipzig liest" präsent. Nun kehrt es an einen der zentralen Schauplätze der Messe zurück: auf die Bühne des Preises der Leipziger Buchmesse in der Glashalle.

Nach der Preisverleihung der Leipziger Buchmesse am 19. März 2026 verwandelt sich die Bühne über Nacht zu einer Veranstaltungsbühne, die das Blaue Sofa an den folgenden beiden Tagen exklusiv bespielt.

Am Freitag, 20. März 2026, nehmen drei Autor:innen auf dem Blauen Sofa Platz. Hannah Häffner, stellt ihren Roman "Die Riesinnen" (Penguin) vor, der die Geschichte dreier Frauen erzählt, die sich von den 1960er Jahren bis in unsere Zeit spannt. Jochen Gutsch schreibt in "Frankie" (Penguin) über eine Katze und die unvergessliche Geschichte einer zarten Freundschaft. Miriam Davoudvandi zeigt in ihrem Sachbuch "Das können wir uns nicht leisten" (btb), welche Dimensionen Armut in Deutschland hat.

Am Samstag, 21. März 2026, spricht Lilli Tollkien über ihren Roman "Mit beiden Händen den Himmel stützen" (Aufbau), in dem sie über eine Kindheit und Jugend im Ausnahmezustand schreibt. Markus Orths erzählt in "Die Enthusiasten" (Galiani Berlin) von einer buchverrückten Familie und der Frage, was eigentlich Kunst ist. Esther Schüttpelz spricht über ihren Roman "Grüne Welle" (Diogenes), in dem eine Frau nach dem Kinobesuch statt nach Hause zurückzukehren weiter in die Nacht fährt.

Moderiert werden die Gespräche von Marie-Christine Knop.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Leipziger Buchmesse

Am 5. März gestaltet das Blaue Sofa in Berlin einen Abend zum Fokusthema "Donau - Unter Strom und zwischen Welten". Zu Gast sind die schweizerisch-rumänische Autorin Dana Grigorcea mit ihrem Roman "Tanzende Frau, Blauer Hahn" (Penguin) und die kroatische Autorin Ena Katerina Haler mit "Die Schuldlosen" (Folio).

Den Abend moderiert Shelly Kupferberg.

Am Messe-Donnerstag und -Freitag (19. & 20. März 2026) präsentiert das Blaue Sofa traditionsgemäß den KrimiClub im Landgericht Leipzig als Teil des "Leipzig liest"-Programms. Zu Gast sind am Donnerstag die Autor:innen Marc Elsberg ("Eden", Blanvalet), Dora Heldt ("Zwischen Gut & Böse", dtv), Ann-Christin Kumm ("Ultramarin", Hanser Berlin) und Maximilian Cress Ferreira ("Am Ende der Wahrheit", Atrium). Am Freitag kommen Anne Stern ("Die weiße Nacht", Piper), Daniel Faßbender ("Heaven's Gate", Diogenes), Anja Jonuleit ("Wo der Wind die Namen trägt", Penguin) und Alexander Rupflin ("Protokoll eines Verschwindens", HarperCollins).

Durch beide Abende führt Anouk Schollähn.

Über das Blaue Sofa

Das Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.

www.das-blaue-sofa.de

