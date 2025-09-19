PRESSEPORTAL Presseportal Logo

CMG

/DISREGARD RELEASE: CMG/

Wien (ots/PRNewswire)

Wir werden von CMG darauf hingewiesen, dass Journalisten und andere Leser die Pressemitteilung "Dead to Rights": Chinesischer Film vor dem Hintergrund des Nanjing-Massakers erregt Aufmerksamkeit in Wien, die am 18. September 2025 von CMG über PR Newswire veröffentlicht wurde, ignorieren sollten, da die Pressemitteilung ein fehlerhaftes Foto enthielt. QUELLE CMG

Pressekontakt:

KONTAKT - xijing@cctv.com

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell

