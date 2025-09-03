CMG

Xi Jinping hält Ansprache zu 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen japanische Aggression

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Mittwoch auf der feierlichen Veranstaltung auf dem Tian'anmen-Platz anlässlich des 80. Jahrestags des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im weltweiten antifaschistischen Krieg eine Ansprache gehalten.

Xi sagte, die Feier werde veranstaltet, um gemeinsam die Geschichte im Gedächtnis zu bewahren, der Märtyrer zu gedenken, den Frieden zu erhalten und die Zukunft zu gestalten.

Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei ein erbitterter und wichtiger Krieg gewesen. Unter der Führung der von der KP Chinas initiierten nationalen Einheitsfront gegen die japanische Aggression habe das chinesische Volk bis aufs Blut gegen die Feinde gekämpft, mit Blut und Leben das Vaterland verteidigt und damit den ersten vollkommenen Sieg gegen fremde Aggressionen in der modernen Geschichte Chinas errungen.

Der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression sei ein wichtiger Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Krieges gewesen. Das chinesische Volk habe unter schwerem nationalem Opfer einen großen Beitrag zur Rettung der menschlichen Zivilisationen und zur Wahrung des Weltfriedens geleistet.

Die Geschichte habe gelehrt, dass die Zukunft der Menschheit eng miteinander verbunden sei. Nur wenn alle Länder und Nationen auf Augenhöhe harmonisch miteinander umgingen und sich gegenseitig unterstützten, könnten die gemeinsame Sicherheit gewahrt, die Kriegsursachen beseitigt und die Wiederholung von historischen Tragödien verhindert werden, so Xi Jinping weiter.

Die großartige chinesische Nation scheue keine Macht und Gewalt, stehe auf eigenen Füssen und verbessere sich ständig. Im lebensentscheidenen Kampf von Gut gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit und fortschrittlichen Kräften gegen reaktionäre Kräfte habe das chinesische Volk damals gemeinsam hart gegen die Feinde sowie um das Überleben des Landes, die Wiederauferstehung der chinesischen Nation und die Gerechtigkeit der Menschheit gekämpft. Heutzutage stehe die Menschheit erneut vor der Entscheidung zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation sowie gemeinsamem Gewinn und Nullsummenspiel. Das chinesische Volk stehe fest auf der Seite der historischen Richtigkeit und des Fortschritts der menschlichen Zivilisationen sowie halte am Weg der friedlichen Entwicklung fest, um gemeinsam mit der Bevölkerung aller Länder eine Gemeinschaft der Menschheit mit geteilter Zukunft aufzubauen.

Die großartige Wiederauferstehung der chinesischen Nation sei unaufhaltsam, so Xi Jinping. Die erhabene Sache der Menschheit von Frieden und Entwicklung werde siegen.

