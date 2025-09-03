PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CMG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CMG

Vorbeimarsch der Militärparade beginnt mit Fahnenabordnung über Tian'anmen-Platz

Beijing (ots/PRNewswire)

CMG-News

Am Mittwoch hat in Beijing der Vorbeimarsch der Militärparade anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im Antifaschistischen Weltkrieg begonnen.

https://german.cgtn.com/2025/09/03/ARTI1756867351999367

Eine Luftwaffenstaffel überflog den Tian'anmen-Platz und begleitete die Flaggen der Kommunistischen Partei Chinas, der Volksrepublik China und der Volksbefreiungsarmee (VBA). Ein weiterer Luftechelon aus 26 Hubschraubern formierte die Zahlen „8" und „0" als Symbol für den 80. Jahrestag des Sieges. Drei Hubschrauber flogen zudem Spruchbänder mit den Aufschriften „Gerechtigkeit siegt", „Frieden siegt" und „Das Volk siegt".

Die Ehrengarde der Volksbefreiungsarmee (VBA) marschierte über den Platz und trug die Flaggen von Partei, Nation und VBA. Die Armeeformation besteht aus Angehörigen der Streitkräfte mit Fachwissen in Panzerung, Infanterie, Artillerie, Luftverteidigung, Aufklärung, Sicherheit, Wartung und Fahrzeugbetrieb. Die Luftwaffenformation umfasst Einheiten, deren Vorgänger an großen Schlachten unter Führung der Kommunistischen Partei während des Widerstandskrieges des chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression teilgenommen haben.

Erstmals traten die vier Dienstformationen der VBA, die vier Waffengattungen sowie die bewaffnete Polizeitruppe gemeinsam auf und hielten ihre jeweiligen Flaggen. Die Bannerformation präsentierte 80 Ehrenbanner der Heldeneinheiten des Widerstandskrieges, die den Ruhm der Vergangenheit tragen.

Die Langstreckenartillerie zeigte zwei Typen von 191 kastenförmigen Raketenartilleriesystemen, die sowohl Gefechts- als auch taktische Unterstützungsangriffe durchführen können.

Außerdem präsentierte China bei der Parade seine Systeme zur Bekämpfung unbemannter Luftfahrzeuge (UAV), darunter ein integriertes Anti-UAV-Raketensystem, Hochenergie-Laserwaffen und Hochleistungs-Mikrowellenwaffen, die zusammen das schlagkräftige „Trio" des Anti-UAV-Systems der VBA bilden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763400/image_5052246_18332836.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vorbeimarsch-der-militarparade-beginnt-mit-fahnenabordnung-uber-tiananmen-platz-302544817.html

Pressekontakt:

Jing Xi xijing@cctv.com

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CMG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CMG
Weitere Storys: CMG
Alle Storys Alle
  • 01.09.2025 – 15:48

    Konferenz „SCO plus" unter Vorsitz von Xi Jinping abgehalten

    Peking (ots/PRNewswire) - Am Montagnachmittag ist die Konferenz „SCO plus" unter Vorsitz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abgehalten worden. Dabei hielt Xi Jinping eine Rede. https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756716417458193/ Xi Jinping erklärte, er wolle die Globale Verwaltungsinitiative ins Leben rufen und gemeinsam mit allen Ländern ein gerechteres und vernünftigeres System globaler Verwaltung ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:24

    Europapremiere des chinesischen Films „Dead to Rights" in München

    München (ots/PRNewswire) - CMG-News In München hat am Donnerstag die Europapremiere des Films „Dead to Rights" über das Nanjing-Massaker von 1937 stattgefunden. Rund 400 Zuschauer verfolgten die Aufführung. https://german.cgtn.com/2025/08/29/ARTI1756435512555875 Die Premiere wurde gemeinsam vom chinesischen Generalkonsulat in München und der Hauptabteilung für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren