Peng Liyuan begleitet Ehefrauen ausländischer Staats- und Regierungschefs auf Ausflug zum Fluss Hai He

Die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Peng Liyuan, hat am Montag die Ehefrauen der ausländischen Staats- und Regierungschefs, die am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) 2025 teilnehmen sowie weitere Gäste zu einem gemeinsamen Ausflug zum Fluss Hai He in Tianjin eingeladen.

Peng hieß die Gäste herzlich willkommen, schüttelte ihnen einzeln die Hände und machte Gruppenfotos mit ihnen. Sie sagte, Tianjin sei eine Stadt mit historischem Erbe und modernem Charme. Der Fluss Hai He zeuge von der Entwicklung Tianjins und der Integration verschiedener Kulturen. Sie hoffe, dass alle gemeinsam eine angenehme und unvergessliche Zeit verbringen würden.

Peng und ihre Gäste genossen die Landschaft an beiden Ufern des Flusses, tranken Tee, tauschten sich aus und hörten Instrumentalaufführung zu. Alle gingen auf das Deck des Ausflugsschiffs und machten Fotos zur Erinnerung. Die Gäste würdigten die hervorragende traditionelle chinesische Kultur und sprachen hoch anerkennend von den bemerkenswerten Errungenschaften der chinesischen Modernisierung.

Zu den Gästen gehören die Ehefrau des usbekischen Präsidenten, Ziroatkhon Mirziyoyeva, die Ehefrau des mongolischen Präsidenten, Bolortsetseg Khurelsuh, die Ehefrau des aserbaidschanischen Präsidenten, Mehriban Aliyeva, die Ehefrau des türkischen Präsidenten, Emine Erdoğan und die Ehefrau des malaysischen Ministerpräsidenten, Dr. Wan Azizah Wan Ismail.

