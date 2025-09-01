PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von CMG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

CMG

Peng Liyuan begleitet Ehefrauen ausländischer Staats- und Regierungschefs auf Ausflug zum Fluss Hai He

Tianjin, China (ots/PRNewswire)

CMG-News

Die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, Peng Liyuan, hat am Montag die Ehefrauen der ausländischen Staats- und Regierungschefs, die am Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) 2025 teilnehmen sowie weitere Gäste zu einem gemeinsamen Ausflug zum Fluss Hai He in Tianjin eingeladen.

https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756728600473543

Peng hieß die Gäste herzlich willkommen, schüttelte ihnen einzeln die Hände und machte Gruppenfotos mit ihnen. Sie sagte, Tianjin sei eine Stadt mit historischem Erbe und modernem Charme. Der Fluss Hai He zeuge von der Entwicklung Tianjins und der Integration verschiedener Kulturen. Sie hoffe, dass alle gemeinsam eine angenehme und unvergessliche Zeit verbringen würden.

Peng und ihre Gäste genossen die Landschaft an beiden Ufern des Flusses, tranken Tee, tauschten sich aus und hörten Instrumentalaufführung zu. Alle gingen auf das Deck des Ausflugsschiffs und machten Fotos zur Erinnerung. Die Gäste würdigten die hervorragende traditionelle chinesische Kultur und sprachen hoch anerkennend von den bemerkenswerten Errungenschaften der chinesischen Modernisierung.

Zu den Gästen gehören die Ehefrau des usbekischen Präsidenten, Ziroatkhon Mirziyoyeva, die Ehefrau des mongolischen Präsidenten, Bolortsetseg Khurelsuh, die Ehefrau des aserbaidschanischen Präsidenten, Mehriban Aliyeva, die Ehefrau des türkischen Präsidenten, Emine Erdoğan und die Ehefrau des malaysischen Ministerpräsidenten, Dr. Wan Azizah Wan Ismail.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761966/image_5019926_52614268.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/peng-liyuan-begleitet-ehefrauen-auslandischer-staats--und-regierungschefs-auf-ausflug-zum-fluss-hai-he-302543150.html

Pressekontakt:

An Zheng,
zhengan@cgtncorp.com

Original-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von CMG mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: CMG
Weitere Storys: CMG
Alle Storys Alle
  • 01.09.2025 – 15:48

    Konferenz „SCO plus" unter Vorsitz von Xi Jinping abgehalten

    Peking (ots/PRNewswire) - Am Montagnachmittag ist die Konferenz „SCO plus" unter Vorsitz des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping abgehalten worden. Dabei hielt Xi Jinping eine Rede. https://german.cgtn.com/2025/09/01/ARTI1756716417458193/ Xi Jinping erklärte, er wolle die Globale Verwaltungsinitiative ins Leben rufen und gemeinsam mit allen Ländern ein gerechteres und vernünftigeres System globaler Verwaltung ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 08:24

    Europapremiere des chinesischen Films „Dead to Rights" in München

    München (ots/PRNewswire) - CMG-News In München hat am Donnerstag die Europapremiere des Films „Dead to Rights" über das Nanjing-Massaker von 1937 stattgefunden. Rund 400 Zuschauer verfolgten die Aufführung. https://german.cgtn.com/2025/08/29/ARTI1756435512555875 Die Premiere wurde gemeinsam vom chinesischen Generalkonsulat in München und der Hauptabteilung für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren