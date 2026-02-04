Seven.One Entertainment Group

Mehr Weltklasse. Mehr Handball. Mehr Spitzensport live. ProSiebenSat.1 und der Deutsche Handballbund vereinbaren langfristige Partnerschaft

ProSieben, ProSieben MAXX und Joyn zeigen künftig noch mehr Länderspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften. ProSiebenSat.1 erwirbt die Übertragungsrechte für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Das Münchner Medienunternehmen und der Deutsche Handballbund (DHB) haben dazu eine langfristige und umfangreiche Partnerschaft vereinbart. ProSiebenSat.1 sichert sich damit zu den Übertragungsrechten an den kommenden Weltmeisterschaften zusätzlich die Live-Übertragungen von rund 60 Länderspielen der DHB-Teams in den nächsten Jahren exklusiv im Free-TV. Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Die Partnerschaft mit dem DHB ist ein weiteres starkes Signal für Handball-Deutschland. Wir übertragen neben den Weltmeisterschaften mehr als 60 Länderspiele der deutschen Frauen- und Männer-Nationalmannschaft live im Free-TV. Beide DHB-Teams haben zuletzt gezeigt, wie sie das Publikum begeistern können. Wir freuen uns sehr darauf, den Zuschauern in den nächsten Jahren ein neues 'Home of Handball' zu bieten." Mark Schober, Vorstandsvorsitzender Deutscher Handballbund: "Die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 sichert uns in den kommenden sechs Jahren eine umfangreiche, regelmäßige und reichweitenstarke Abdeckung der Länderspiele unserer Männer- und Frauen-Nationalmannschaft auf frei empfangbaren Plattformen. Dazu kommt die Integration des Handballs in weitere Formate. Dies wird unserer Sportart helfen, weitere Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen." Doppelte Premiere zum Auftakt: Zum ersten Mal seit dem Gewinn der WM-Silbermedaille treten die deutschen Handball-Frauen vor eigenem Publikum auf. Das DHB-Team empfängt am 8. März in der EM-Qualifikation die Auswahl von Slowenien - erstmals live auf ProSieben MAXX (ab 15:00 Uhr). Wenige Tage später greift auch die deutsche Männer-Nationalmannschaft wieder an. ProSieben überträgt die beiden Länderspiele gegen Ägypten am 19. und 22. März live und exklusiv im Free-TV. Auf Joyn gibt es alle Partien ebenfalls live.

