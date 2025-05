Seven.One Entertainment Group

Volltreffer! ProSiebenSat.1 sichert sich Rechte für die nächsten Handball-Weltmeisterschaften

2027. 2029. 2031. Joyn, ProSieben und SAT.1 zeigen sechs Jahre lang alle WM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften. ProSiebenSat.1 erwirbt die Übertragungsrechte für die nächsten drei IHF Handball-Weltmeisterschaften der Frauen und Männer. Das Münchner Medienunternehmen und die Sportrechte-Agentur SPORTFIVE haben darüber eine entsprechend langfristige und umfangreiche Vereinbarung geschlossen. ProSiebenSat.1 sichert sich damit die Live-Übertragungen aller WM-Partien der deutschen Handball-Nationalmannschaften exklusiv im Free-TV. Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Der Rechteerwerb für die Handball-Weltmeisterschaften ist ein Ausrufezeichen. Mit der neuen Partnerschaft unterstreicht ProSiebenSat.1 einmal mehr die Strategie, sein Sport-Portfolio weiter hochkarätig zu verstärken. Es ist großartig, dass wir die deutschen Handball-Nationalmannschaften in den kommenden sechs Jahren als Free-TV-Partner begleiten werden. Handball-WM, Basketball-WM, Basketball-EM, Eishockey-WM, Fußball Klub-WM und Bundesliga - wir bieten unseren Zuschauern internationalen und nationalen Spitzensport." Gernot Bauer, Sportchef ProSiebenSat.1: "Wenn nicht jetzt, wann dann. 20 Jahre nach dem unvergessenen WM-Triumph der deutschen Handballer im eigenen Land findet die Weltmeisterschaft 2027 wieder in Deutschland statt. Welche Begeisterung und Euphorie Handball im ganzen Land auslösen kann, haben wir nicht nur damals erlebt. Wir freuen uns sehr auf die neue Partnerschaft, packende Spiele und die Premiere von 'ran Handball'." Das von ProSiebenSat.1 erworbene Rechtepaket beinhaltet alle WM-Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaften sowie weitere ausgewählte Partien inklusive der Endspiele bei den Weltmeisterschaften der Frauen und Männer 2027, 2029 und 2031. Heim-WM zum Auftakt: Die Weltmeisterschaft der Männer 2027 findet in Deutschland statt. Die Partnerschaft umfasst auch die Qualifikationsspiele der Frauen und Männer für Olympia 2028.

