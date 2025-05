Seven.One Entertainment Group

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025: SAT.1 und Joyn zeigen alle Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund live

Unterföhring (ots)

Weltklasse! SAT.1 und Joyn zeigen alle Spiele des FC Bayern München und von Borussia Dortmund bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 live. Möglich macht die co-exklusiven Übertragungen eine entsprechende Sublizenz-Vereinbarung von ProSiebenSat.1 mit Rechteinhaber DAZN. Zum Auftakt der Gruppenphase der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 trifft der FC Bayern München am Sonntag, 15. Juni, um 18:00 Uhr auf Auckland City FC und Borussia Dortmund am Dienstag, 17. Juni, um 18:00 Uhr auf Fluminense Rio de Janeiro - live in SAT.1 und auf Joyn. Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Wir begleiten Bayern München und Borussia Dortmund bei der Premiere der FIFA Klub-WM, dem neuen höchsten Fußball-Turnier der Welt für Vereinsmannschaften. Mit diesem Rechteerwerb bieten wir Fußball-Deutschland auch während der Bundesliga-Pause weitere Top-Spiele live und kostenlos. Im Juni werden wir mit der U21-Europameisterschaft und der Klub-WM zum 'Home of Football'." Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1: "Ein neuer Wettbewerb mit den besten Mannschaften der Welt und zwei deutschen Top-Teams. Fußball-Herz, was willst du mehr? Wir sind mit unserem 'ran Fußball'-Team bei allen Partien der beiden deutschen Weltpokalsieger Bayern und Dortmund live dabei - und gleichzeitig auch bei den letzten Spielen von Thomas Müller im Bayern-Trikot." Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 findet vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Nach der Gruppenphase mit acht Gruppen à vier Mannschaften wird der neue Klub-Weltmeister in der K.o.-Phase ermittelt. SAT.1 und Joyn zeigen auch hier alle Partien von Bayern München und Borussia Dortmund co-exklusiv mit DAZN live. Sollte kein deutsches Team im Achtelfinale sein, gibt es jeweils ein Spiel pro K.o.-Runde und das Finale ebenfalls live. Neben den beiden deutschen Mannschaften treten u.a. Real Madrid, Flamengo Rio de Janeiro, Manchester City, Inter Miami, River Plate und Paris Saint-Germain an. FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 live in SAT.1, auf Joyn und ran.de: Sonntag, 15. Juni, 18:00 Uhr: FC Bayern München - Auckland City FC Dienstag, 17. Juni, 18:00 Uhr: Fluminense Rio de Janeiro - Borussia Dortmund Freitag, 20., auf Samstag, 21. Juni, 3:00 Uhr: FC Bayern München - CA Boca Juniors Samstag, 21. Juni, 18:00 Uhr: Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund Dienstag, 24. Juni, 21:00 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München Mittwoch, 25. Juni, 21:00 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell