Wen soll ich wählen? SAT.1, ProSieben und Joyn laden am Samstag ein zum großen "Bürger-Speed-Dating"

Unterföhring (ots)

Wie wollen Sie Hass und Rassismus bekämpfen? Was machen Sie, damit unser Land wieder verteidigungsfähig wird? Wie bringen Sie die Bildung in Deutschland wieder auf Vordermann? Beim großen ProSiebenSat.1-"Bürger-Speed-Dating" stellen zehn Bürgerinnen und Bürger die Fragen. Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel antworten. SAT.1, ProSieben und Joyn zeigen den "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar, um 20:15 Uhr. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren den Polit-Showdown am Abend vor der Bundestagswahl. Sie fragen auch nach jedem Gespräch: Konnte der Kandidat mit seinen Argumenten überzeugen? Klara, 19 Jahre, Schülerin. Jörg, 54, Polizist. Jutta, 70, Rentnerin. Thorsten, 43, Gastronom. Stephanie, 31, Ärztin. Sie sind unentschlossene Wähler, fragen sich: Wem soll ich meine Stimme geben? Insgesamt fünf Frauen und fünf Männer stellen jedem Kanzlerkandidaten ihre persönlichen Fragen - drei Minuten im 1:1, unmittelbar, unverfälscht. Am Wahltag berichten ProSieben und SAT.1 in einem ":newstime SPEZIAL" ab 17:45 Uhr live über die Bundestagswahl - mit aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und Analysen sowie ersten Stimmen aus Berlin. "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1, auf ProSieben und Joyn - produziert von Redseven Entertainment.

