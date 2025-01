PENNY Markt GmbH

PENNY App bietet attraktive Sofortrabatte statt Punktesammeln

Bis zu 2.000 Euro Ersparnis mit 10-%-Coupons, App-Preisen und neuen Sparvorteilen

Köln (ots)

Ab Montag, dem 30.Dezember 2024, können Kund:innen das neue Leistungsspektrum der PENNY App nutzen und direkt an der Kasse noch mehr Geld sparen. Neben den bekannten App-Preisen und Coupons profitieren Kund:innen nun von zusätzlichen Sparvorteilen wie dem Rabattsammler, exklusiven Sparaktionen und wiederkehrenden Superspartagen. Mit der Nutzung aller Vorteile können Kund:innen im Jahr bis zu 2.000 Euro sparen.

Wie funktioniert das? Ganz einfach: In den Kalenderwochen 1 bis 5 erhalten Kund:innen 10-%-Coupons auf ihren Einkauf. Der Rabattsammler bietet je nach Einkaufswert in einem Monat bis zu 10 % Rabatt für den Folgemonat. Zusätzlich können bei wechselnden Sparaktionen, bei denen innerhalb eines definierten Zeitraums verschiedene Einkaufsaufgaben erfüllt werden, weitere Euro-Rabatte freigeschaltet werden. Im Laufe des Jahres wird es zudem an ausgewählten Superspartagen besondere Rabatte auf den Einkauf geben.

Alle Sparvorteile erhalten Kund:innen nach einmaliger Registrierung schnell und einfach in der App. Dabei ist zur Registrierung - im Gegensatz zu anderen Bonusprogrammen - weder eine postalische Adresse noch eine Handynummer erforderlich. Genauso einfach können in der App weiterhin Gewinnspiele wie der Glückspenny sowie der digitale Angebotsprospekt und die digitale Einkaufsliste genutzt werden.

"Die PENNY App ist für uns eine folgerichtige Weiterentwicklung. Sie bietet enormes Potenzial für unsere Kund:innen, unsere Lieferanten und uns - und zwar deutlich mehr als in einem Multipartner-Programm. Jetzt haben wir die Freiheit, das beste Programm für unsere Kund:innen zu gestalten, es flexibel anzupassen und es gleichzeitig exklusiv als PENNY anzubieten", sagt Stefan Görgens, COO PENNY.

"Mit der PENNY App können unsere Kund:innen ganz einfach bares Geld sparen. Wir sind überzeugt, dass unsere 10-%-Coupons, unsere supergünstigen App-Preise und unsere neuen, spielerischen Sparvorteile unseren Kund:innen richtig viel Freude bereiten werden. Daher starten wir bereits ab dem 30. Dezember mit der größten PENNY-Kampagne aller Zeiten und werden so laut sein wie noch nie zuvor", ergänzt Jan Flemming, PENNY-Marketingchef.

Weiterführende Informationen:

Neue Vorteilsprogramme sind Teil der Digitalisierungsstrategie der REWE Group

Über PENNY:

PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro. PENNY ist Teil der genossenschaftlich organisierten REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Die 1927 gegründete REWE Group erzielte 2023 einen Gesamtumsatz von über 92 Milliarden Euro und beschäftigt rund 390.000 Mitarbeitende in 21 europäischen Ländern. Zur REWE Group gehören neben REWE, PENNY und nahkauf auch weitere starke Marken, wie zum Beispiel die Baumarktkette toom sowie die Touristikunternehmen DERTOUR, ITS und Meier´s Weltreisen.

Original-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell