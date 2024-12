Seven.One Entertainment Group

Volltreffer. ProSiebenSat.1 sichert sich Live-Rechte an der Fußball Bundesliga bis 2029

Unterföhring (ots)

ProSiebenSat.1 spielt als einziges Free-TV-Unternehmen live in der ersten Fußball-Liga. ProSiebenSat.1 erwirbt erneut das einzige exklusive Live-Free-TV-Paket an der Fußball Bundesliga. Damit rollt der Ball für weitere vier Spielzeiten bis 2029 bei ProSiebenSat.1. Jede Saison gibt es neun Top-Spiele live und frei empfangbar für jeden Fußball-Fan in Deutschland. Neben dem Supercup und den Saison-Eröffnungsspielen von Bundesliga und 2. Bundesliga umfasst das Paket die Partien vor und nach der Winterpause sowie alle vier Relegationsduelle.

Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1: "Auf Joyn und unseren Sendern möchten wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern kostenfrei das Beste bieten. Deswegen feiern wir sehr, dass wir uns wieder das attraktivste Bundesliga-Rechte-Paket für das Free-TV sichern konnten. Ein großartiges Zeichen für alle Fußball-Fans in Deutschland. Bis 2029 bringen SAT.1 und 'ran', die vielleicht beste Sportredaktion Deutschlands, die Bundesliga neun Mal live in ihr Wohnzimmer."

Gernot Bauer, Sportchef von ProSiebenSat.1: "Die Bundesliga ist das Herzstück des deutschen Fußballs. Gerade in Zeiten zunehmender Fragmentierung ist es uns ein Anliegen, den Fußball-Interessierten die absoluten Leckerbissen verlässlich auf Joyn und in SAT.1 zeigen zu können. Den besten deutschen Fußball gibt es weiterhin live und kostenlos nur bei uns. Wir werden mit Matthias Opdenhövel und unserem 'ran'-Team dem Publikum auch in den kommenden Jahren erstklassigen Fußball und einzigartige Live-Abende bieten. 2025 kommt neben der Bundesliga auch die U21-Europameisterschaft live bei uns."

Original-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuell