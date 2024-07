MMD Automobile GmbH

MITSUBISHI MOTORS enthüllt am 01. Oktober den neuen Outlander Plug-in Hybrid

Friedberg (ots)

Der neue Outlander PHEV wird erstmals am 01.Oktober 2024 in Madrid statisch präsentiert

Das Flaggschiff der Marke basiert auf dem japanischen I-Fu-Do-Do-Konzept

Große Reichweite dank der nächsten Generation der Mitsubishi Motors Doppelmotor-4x4-Plug-in-Hybrid-Technologie

Mitsubishi Motors setzt seine Produktoffensive und Investitionen in den europäischen Markt mit der Einführung seines Flaggschiffs, dem Outlander PHEV D-SUV, fort. Der neue Mitsubishi Outlander PHEV wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und zeichnet sich durch seine Dynamik und technische Raffinesse aus. Er basiert auf dem I-Fu-Do-Do-Konzept, was auf Japanisch so viel wie authentisch und majestätisch bedeutet. Das Flaggschiff bietet modernste PHEV-Technologie mit zwei Motoren und großer Reichweite, selbstbewusstes Design, ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort sowie ein neues Qualitätsniveau, das die Marke auf dem europäischen Markt auf ein neues Niveau hebt.

Der neue Outlander PHEV ist ein authentisches SUV, das auf dem großen internationalen Erfolg und der starken Tradition der vorherigen Generationen aufbaut. Seit seiner Einführung im Jahr 2013 in Europa wurde er bereits 200.000 Mal verkauft, gewann zahlreiche Preise und weltweit Anerkennung für seine herausragenden Leistungen.

Nun steht die neueste Generation bereit, um auch die europäischen Kunden mit seinen Innovationen zu überzeugen. Seine Premiere feiert der neue Outlander PHEV am 01. Oktober auf einer Veranstaltung in Madrid, die auch per Live-Stream übertragen wird.

Original-Content von: MMD Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell