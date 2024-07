CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Kinderkommission: Melanie Huml ist neue Vorsitzende

München (ots)

Melanie Huml ist die neue Vorsitzende der Kinderkommission des Bayerischen Landtags. Die Kinderkommission versteht sich als Ansprechpartnerin für alle Familien, Kinder und Jugendlichen sowie alle Einrichtungen und Organisationen, die sich für die Wahrnehmung der Belange der Kinder einsetzen. Der Bayerische Landtag ist eines der wenigen Parlamente in Deutschland, das über eine Kinderkommission verfügt. Nach zehn Jahren gibt die stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende Tanja Schorer-Dremel die Leitung ab. Gemeinsam mit Jenny Schack bleibt sie aber als stellvertretendes Mitglied an Bord.

Die neue Vorsitzende der Kinderkommission Melanie Huml betont:

"Nicht nur über Kinder, sondern mit Kindern zu reden ist mir ein Herzensanliegen. Die Kinderkommission setzt sich dafür ein, Kinder zu achten, zu schützen und zu fördern, weil die Gesellschaft in Kindern ihre Zukunft hat. Dafür will ich mich auch in der laufenden Wahlperiode als Vorsitzende stark machen. Die Kinderkommission weist - neben der paritätischen Besetzung unabhängig von der Fraktionsstärke - im Vergleich zu den Ausschüssen und sonstigen Gremien des Bayerischen Landtags einige weitere Besonderheiten auf: So ist etwa für das Zustandekommen von Beschlüssen eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich. Damit will der Bayerische Landtag bewusst ein Zeichen setzen: Für ein Miteinander über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg zum Wohle unserer Kinder. Denn Kinder sollten für uns das Wertvollste sein. Ich freue mich auf die kommenden Jahre als Vorsitzende dieser unentbehrlichen Kommission."

Tanja Schorer-Dremel, die stellvertretende Vorsitzende, äußert sich wie folgt:

"Für Kinder politische Grenzen überwinden und das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, war das Herz der Kinderkommission in den vergangenen zwei Legislaturperioden. Es war mir stets wichtig, nicht nur über Kinder, sondern auch mit Kindern zu reden und ihnen eine starke Stimme zu geben. Melanie Huml wünsche ich von Herzen viel Erfolg für diese wertvolle Aufgabe und freue mich sehr, gemeinsam mit Jenny Schack auch weiterhin Teil des Kiko-Teams zu sein."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell