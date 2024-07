ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 4. August 2024, 18.00 Uhr

ZDF.reportage: 96 Stunden Party - Das Parookaville Festival

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 4. August 2024, 18.00 Uhr ZDF.reportage 96 Stunden Party Das Parookaville Festival Film von Jovanna Weber und Jessica Liss Auf das Parookaville-Festival pilgern 2024 wieder über 200.000 Besucher. Unter Fans der elektronischen Musik gilt es als das Event des Jahres. Für drei Tage entsteht in der Nähe des Flughafens Weeze in Nordrhein- Westfalen eine komplette Partystadt mit Musikbühnen, Rathaus, Restaurants und Geschäften. Eine "Stadt der Träume", so der Slogan. Magnus und Niklas sind aufgeregt. Seit Monaten bereiten die jungen Männer die Reise nach Parookaville vor. Rund 50 Personen gehören dieses Jahr zu dieser Festivalgruppe aus Steinhagen. Was 2016 mit einem Pkw und Viermannzelt begann, hat sich für die beiden zu einem logistischen Großprojekt entwickelt. "Jedes Jahr kommen mehr Leute aus unserem Dorf und vor allem dem Handballverein mit. Es ist einfach ein Riesenspaß!" Magnus und Niklas organisieren alles: ob Kühlboxen, Pavillons, Zelte, den Bus für die Anreise aller Partygänger, für alles ist gesorgt. "An diesem Wochenende zählt nur der Spaß – egal, was für Krisen draußen gerade laufen", sagen die beiden. Als "Citizen", als "Festivalbürger", kann man in Parookaville sogar heiraten. Esther und Martin hatten sich ganz spontan vor einigen Wochen um einen Standesamtstermin beworben – und gewonnen. Innerhalb von sechs Wochen trommelten sie Verwandte und Freunde zusammen, um sich auf dem Festival das Jawort zu geben. Gut, dass Martin während der Anreise an einem Rastplatz daran dachte, seiner Esther noch einen offiziellen Antrag zu machen, ganz stilecht mit Kniefall und Ring. Um den Flughafen an der niederländischen Grenze für drei Tage in eine eigene Stadt zu verwandeln, braucht man neben Ideen, vielen Kontakten und Unternehmergeist auch eine ordentliche Portion Überzeugungskraft. Die Freunde Bernd Dicks, Norbert Bergers und Georg van Wickeren spürten jedoch bei den Fans elektronischer Musik einen starken Wunsch nach einem neuen Festivalkonzept. Neben der Parookaville-Stadt sind das Wichtigste die 13 Bühnen, auf denen Top Acts wie David Puentez, Oliver Heldens und Armin van Buuren performen. Die "ZDF.reportage" schaut hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Electronic-Music-Festival.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell