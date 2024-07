ZDF

Deutschland, warum bist Du so? Neues ZDF-Politikformat mit Eva Schulz

Drei Folgen zu Sachsen, Thüringen und Brandenburg in der ZDFmediathek

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg startet in der ZDFmediathek und im ZDF das neue Politikformat "Deutschland, warum bist Du so?". ZDF-Moderatorin und Journalistin Eva Schulz reist in die drei Bundesländer, in denen im September gewählt wird, trifft Menschen, die mit dem Erstarken der populistischen Kräfte sympathisieren, und welche, die sich aufgrund der gesellschaftlichen Spaltung Sorgen um die Demokratie machen. Die drei Folgen von "Deutschland, warum bist Du so?" sind ab Montag, 5. August 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen. Im ZDF stehen die Folgen zu Thüringen und Sachsen am Mittwoch, 21. August 2024, um 0.15 Uhr und 0.45 Uhr auf dem Programm, die Folge zu Brandenburg ist am Mittwoch, 11. September 2024, um 0.45 Uhr im ZDF zu sehen.

Mit großer Spannung, aber auch mit Sorgen blicken viele Menschen in Deutschland auf die drei Landtagswahlen im September. In den drei Bundesländern ist die AfD laut Umfragen stärkste Kraft. Eva Schulz reist nach Thüringen, Sachsen und Brandenburg, trifft AfD-Sympathisanten, aber auch Menschen, die gegen das Erstarken der AfD kämpfen und sich Sorgen um die Demokratie machen. In den jeweils 30-minütigen Folgen schildert Eva Schulz nicht nur ihre Erlebnisse vor Ort, sondern bietet mit Daten, Fakten und Hintergrundrecherchen einen informativen Einblick in die politische Situation des jeweiligen Bundeslandes.

Wie Thüringen wirklich über Höcke denkt

Ob Thüringen wirklich Björn Höcke will, fragt Eva Schulz junge Wählerinnen und Wähler in Thüringen. In Umfragen liegt die erwiesen rechtsextreme Thüringer AfD weit vorn. Bei einer Wahlkampfveranstaltung mit dem AfD-Landeschef fragt Eva Schulz eingefleischte Fans, was sie an Höcke fasziniert. Und sie spricht mit Höcke-Gegnern, die seinen Wahlerfolg verhindern wollen. Auf dem Festival "Rock am Berg" im thüringischen Merkers wird Höcke als gefährlicher Scharfmacher und Faschist gesehen.

Wie Sachsen zerreißt

In Bautzen ist Eva Schulz auf einem Montagsspaziergang, auf dem verschiedene, teilweise extreme Gruppen gegen den Kurs der Regierung demonstrieren. Sie spricht mit Andy, einem jungen AfD-Mitglied aus dem Erzgebirge, aber auch mit einer jungen Migrantin aus Chemnitz, die trotz rassistischer Pöbeleien dort bleiben will. Die gesellschaftlichen Gräben sind tief in Sachsen – gibt es einen Ausweg aus der Spaltung?

Brandenburg – Deutschlands neue Boomregion?

Im vergangenen Jahr war das Wirtschaftswachstum in Brandenburg so hoch, dass schon von einer neuen "Boomregion" gesprochen wird. Dass Brandenburg boomt, scheint allerdings bei vielen Menschen vor Ort nicht anzukommen. Dem Land steht ein großer Strukturwandel bevor – tiefgreifend, wie ihn die Brandenburger schon einmal erlebt haben. Eva Schulz ist unterwegs in der Lausitz, wo es nach der Kohle zwar neue Ideen gibt, aber auch viele Sorgen und Unsicherheit. Auch Eisenhüttenstadt kämpft mit seiner Zukunft und Vergangenheit. Eva Schulz trifft Menschen mit Visionen, die Lust auf Wandel haben.

Eva Schulz im ZDF

Eva Schulz ist mit dem funk-Format "Deutschland3000" als Politikjournalistin ihrer Generation bekannt geworden und unterstützt seitdem junge Menschen, sich eine Meinung zu politischen Themen zu bilden. Im vergangenen Jahr hat sie zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen das Format "Die Kneipenwahl" für das ZDF und die ZDFmediathek realisiert. Am Donnerstag, 15. August 2024, 22.15 Uhr, ist sie zudem als Presenterin der Doku "Am Puls mit Eva Schulz – Ich will doch nur wohnen!" im ZDF zu sehen.

"Deutschland, warum bist Du so?" wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "Deutschland, warum bist Du so?" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "Deutschland, warum bist Du so" erhalten Sie als Download (nach Log-In), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Hier finden Sie eine Pressemappe zu "Deutschland, warum bist Du so?" und weiteren Dokus zu den drei Landtagswahlen im Herbst. Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die ersten beiden Folgen von "Deutschland, warum bist Du so?" zur Preview im Vorführraum des ZDF-Presseportals bereit. Hier finden Sie Infos zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg auf ZDFheute.de.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell