Auf einen fabelhaften Januar 2026: Die Highlights von SAT.1, ProSieben, Kabel Eins und Joyn im Überblick

Das wird ein Fest nach dem Fest. Mit einer Neujahrsgala von und mit Joko & Klaas begrüßt ProSieben das neue Jahr. Und in SAT.1 gibt es am ersten Tag des Jahres den Hollywood-Blockbuster "Raus aus dem Teich" - ein Spielfilm für die ganze Familie. Joyn macht zum 1. Januar einen Klassiker verfügbar: 204 Folgen "Unsere kleine Farm" gibt es zum gemeinschaftlichen Wohlfühl-Bingen. Wie es im Januar 2026 fabelhaft weitergeht, zeigt diese Highlight-Übersicht:

1. Januar 2026 "Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026", um 20:15 Uhr auf ProSieben

1. Januar 2026 "Raus aus dem Teich" (Free-TV-Premiere), um 20:15 Uhr in SAT.1

1. Januar 2026 "Unsere kleine Farm", alle Staffeln auf Joyn

2. Januar 2026 "Die besten Comedians Deutschlands", um 20:15 Uhr in SAT.1

4. Januar 2026 "Promi Darts WM" 2026, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben

5. Januar 2026 Start "Die Landarztpraxis" Staffel 4, um 19:00 Uhr in SAT.1

6. Januar 2026 "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" (Free-TV-Premiere), um 20:15 Uhr in SAT.1

6. Januar 2026 Start neue Staffel "TV total", um 20:15 Uhr auf ProSieben

8. Januar 2026 Start "Achtung Abzocke aktuell", um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

9. Januar 2026 Start "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden", um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

9. Januar 2026 "ran Fußball: Bundesliga" 16. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, ab 19:50 Uhr live in SAT.1

10. Januar 2026 "Garfield: Eine extra Portion Abenteuer" (Free-TV-Premiere), um 20:15 Uhr in SAT.1

10. Januar 2026 "TV total Turmspringen - Das Jubiläum", ab 20:15 Uhr live auf ProSieben

10. Januar 2026 "Dr. House", alle Staffeln auf Joyn

11. Januar 2026 Die 100. Ausgabe"Schlag den Star", ab 20:15 Uhr live auf ProSieben

13. Januar 2026 Start "Navy CIS" Staffel 23, ab 20.15 Uhr und Start "Navy CIS: Origins" Staffel 2, ab 21:15 Uhr in SAT.1

16. Januar 2026 "Paul Panzer live 'MIDLIFE CRISIS... willkommen auf der dunklen Seite'", um 20:15 Uhr in SAT.1

18. Januar 2026 "Civil War" (Free-TV-Premiere), um 20:15 Uhr auf ProSieben

