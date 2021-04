Daniela Katzenberger, Aaron Troschke, Janine Pink und weitere Promis bereiten sich auf den Sommer vor - in "Die Sommertrends 2021" ab 25. April 2021 sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins

Kabel Eins

Unterföhring (ots)

22. April 2021. Der Sommer kann kommen! Deutschlands Prominente sind bereit für die schönste Zeit des Jahres. Daniela Katzenberger, Aaron Troschke, Janine Pink, Susan Sideropoulos, Joey Heindle, Eko Fresh, Janine Kunze und weitere Promis zeigen "Die Sommertrends 2021". In der vierteiligen Ranking-Show gibt es die originellsten und verblüffendsten Trends rund um die Themen Grillen, Camping, Heimwerken und Urlaub in Deutschland - ab 25. April 2021 sonntags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.

Was sind die neuesten Must-Haves für den Grill-Sommer 2021? Ist Camping die ultimative Antwort auf den Corona-Winter? Wie geht Camping für jedes Budget? Wo in Deutschland fühlt man sich wie in der Karibik? Was sind die angesagtesten Heimwerker-Trends? Neben den prominenten Trendsettern geben Experten wie Peter Giesel, Mike Süßer, Mark Kühler und Eva Brenner wertvolle Tipps, wie der Sommer 2021 noch schöner wird.

