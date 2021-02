HD PLUS GmbH

trendSports: Neues Sportpaket ab März für HD+ Abo-Kunden erhältlich

Unterföhring (ots)

- Sportpaket mit vier Sendern: SPORT1+, SPORTDIGITAL FUSSBALL, EDGEsport und WAIDWERK - 2.000 Stunden Live-Sport im Jahr aus aller Welt - Erhältlich nur für Abo-Kunden von HD+ - Zwei Gratismonate für neue HD+ Abo-Kunden

Sportliches Frühjahr bei HD+: Ab dem 1. März 2021 können HD+ Abo-Kunden das HD+ trendSports Paket dazu buchen. Die vier Kanäle SPORT1+, SPORTDIGITAL FUSSBALL, EDGEsport und WAIDWERK garantieren ein exklusives TV-Erlebnis mit über 2.000 Stunden Live-Sport im Jahr, garniert mit News, Magazinen und Dokumentationen.

Das HD+ trendSports Paket kostet 5,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Es ist ausschließlich für HD+ Abo-Kunden erhältlich und kann über den WebShop unter www.hd-plus.de/trendsports gebucht werden. Kunden, die ab dem 1. März 2021 ein HD+ Abo neu abschließen, erhalten das HD+ trendSports Paket zwei Monate lang gratis. Danach endet die Testphase automatisch.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung HD PLUS GmbH: "trendSports zeigt wunderbar, dass die Sportwelt neben Fußball noch deutlich mehr zu bieten hat. Gerade Fans und Liebhaber von etwas ausgefalleneren Sportarten werden mit unserem trendSports Paket in brillanter HD-Qualität voll auf ihre Kosten kommen."

Arnold C. Kulbatzki Geschäftsführer TA2 Europe GmbH: "trendSports ist ein attraktives Angebot für alle Sportfans, die das Besondere lieben. Exklusive Live-Übertragungen von spektakulären Events und packende Bilder in bester HD-Qualität. HD+ ist ein perfekter Partner."

Vier Sender, ein Paket: trendSports im Überblick

SPORT1+

Eishockey, Fußball und vieles mehr - SPORT1+ zeigt die National Hockey League (NHL) sowie die Stars des internationalen Fußballs mit ausgewählten Matches.

Hinzu kommen die amerikanischen PS-Helden der Rennstrecke NASCAR und die Elite des Frauen-Tennis. Die SPORT1 News informieren täglich über die wichtigsten Ereignisse in der Welt des Sports.

SPORTDIGITAL FUSSBALL

SPORTDIGITAL FUSSBALL hat die internationale Welt des Fußballs zu Gast: hochkarätige LIVE-Spiele der Ligen rund um den Globus, rund um die Uhr. Morgens Fußball aus Asien; mittags aus Zentral-Europa; nachmittags und abends Fußball aus West-Europa sowie nachts aus Mittel- und Südamerika. Dazu alle Topthemen rund um die Stars des internationalen Fußballs.

EDGEsport

EDGEsport ist eine echte Premiere auf dem deutschen Fernsehmarkt. Der Sender für Fun- und Action-Sportarten aus aller Welt berichtet live von Top-Events im Skateboarden, Snowboarden, Mountain Biken, Break Dancing, BMX, eSports, Kite Surfen, sowie weiteren Wasser- und Motorsportarten. Dazu Magazine und Dokumentationen mit dem Blick hinter die Kulissen.

WAIDWERK

WAIDWERK - das ist der Sender für alle Jagd-, Angel- und Outdoorfans. Neben aktuellem Know-how wie die richtige Ausrüstung, die besten Reviere und die erfolgreichsten Fangmethoden erwarten die Zuschauer rund um die Uhr packende Jagd- und Angelszenen, seltene Tieraufnahmen und eine atemberaubende Natur. Ergänzt wird das Dokumentationsprogramm um Live-Inhalte.

Weitere Informationen zu trendSports: https://hd-plus.de/trendsports

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 70 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Panasonic, Samsung und Vestel bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen TV-Guide.

