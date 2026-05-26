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Sicherheit im "Stadtbild" – ZDF-Morgenmagazin live vor Ort in Hannover

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Mainz (ots)

Wie sicher fühlen sich die Menschen in ihrer eigenen Stadt? Was ist zu tun, damit an öffentlichen Plätzen und besonders bei Dunkelheit keine "Angsträume", beispielsweise rund um Bahnhöfe, entstehen? Städte wie Hannover versuchen mit neuen Konzepten das zuletzt vielfach diskutierte "Stadtbild" zu verbessern und neue Wege zu gehen. Das "ZDF-Morgenmagazin" ist am Freitag, 29. Mai 2026, mit "moma vor Ort" in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Direkt am Raschplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof von Hannover spricht Moderator Andreas Wunn von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr in jeder halben Stunde mit Polizeikräften, betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sowie den politisch Verantwortlichen. Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist ebenso Gesprächsgast bei "moma vor Ort" wie Belit Onay, Oberbürgermeister von Hannover.

Wie kann Sicherheit zu einer Gemeinschaftsaufgabe der Stadtgesellschaft werden? Die enge Zusammenarbeit von Polizei, städtischen Ordnungskräften und sozialen Partnern gilt als ein Weg, der in Hannover umgesetzt wird. "Moma"-Moderator Andreas Wunn spricht darüber unter anderen mit der Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, und der niedersächsischen Polizei-Gewerkschaftlerin Silja Petrat. Antworten auf die Frage, wie Städte sicherer werden können und was passieren muss, damit "No-Go-Areas" verschwinden, geben zudem die Polizeiobermeister Fabian Doetz und Daniel Sack sowie Blogger Michael Ebeling, der die Polizeiarbeit kritisch begleitet, und Anwar Hadeed, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Migrantinnen, Migranten und Flüchtlinge in Niedersachsen. Polizeischülerin Alina Omerek kommt ebenso zu Wort wie Sozialarbeiter Konrad Krebs, der im Kontaktladen Mecki am Raschplatz suchtkranken und wohnungslosen Menschen eine Anlaufstelle bietet.

Mit Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch

In der Reihe "moma vor Ort" ist das "ZDF-Morgenmagazin" anlassbezogen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern und redet mit ihnen über das, was sie bewegt. Das "ZDF-Morgenmagazin" informiert in der Ausgabe am Freitag, 29. Mai 2026, auch über die tagesaktuelle Nachrichtenlage – von 5.30 bis 7.00 Uhr mit Philip Wortmann im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin, von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr mit Mirjam Meinhardt. In jeder halben Stunde schalten sie zu Andreas Wunn nach Hannover.

Kontakt Bei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Das "ZDF-Morgenmagazin" im ZDF streamen

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