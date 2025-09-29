Verein der Hamburger e. V.

Verein der Hamburger e. V. lädt ein: Verkehrssenator Anjes Tjarks gibt Einblick in Hamburgs Mobilitätszukunft

Der Verein der Hamburger e. V. eröffnet unter dem neuen Leitwort "HAMBURG, DEINE..." eine spannende Veranstaltungsreihe, die die vielfältigen Facetten der Hansestadt in den Fokus rückt. Den Auftakt im Bereich Politik bildet am 1. Oktober um 18 Uhr die Veranstaltung "HAMBURG, DEINE POLITIK" mit Verkehrssenator Anjes Tjarks. Der Senator wird über die Erfolge seiner Verkehrspolitik berichten und einen Ausblick auf zukünftige Projekte geben - eine einzigartige Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, direkt mit der Politik in Dialog zu treten.

Seit seiner Gründung im Jahr 1897 setzt sich der Verein der Hamburger e. V. für das Wohl der Hansestadt ein und versteht sich als wichtiges Bindeglied zwischen Senat und Bürgern. In diesem Geist widmet sich der Verein Themen der Stadtentwicklung und fördert offene Begegnungen. "Wir freuen uns darauf, Menschen zusammenzubringen, denen Hamburg am Herzen liegt", erklärt der 1. Vorsitzende, Jan-Peter Hansen. "Unsere neue Reihe 'HAMBURG, DEINE...' soll inspirieren und Diskussionen anregen - und der Start mit Senator Tjarks verspricht hochaktuelle Einblicke in die Mobilität der Zukunft."

Verkehrssenator Anjes Tjarks, der seit 2020 die Verkehrspolitik Hamburgs leitet, wird in seinem Vortrag auf Meilensteine wie den Ausbau des Radnetzes, die Förderung nachhaltiger Mobilität und die Integration digitaler Lösungen eingehen. Anschließend gibt er einen Ausblick auf kommende Herausforderungen und Chancen. Die Veranstaltung bietet Raum für Fragen und Diskussionen, um den Austausch zwischen Politik und Gesellschaft zu stärken.

Die Veranstaltung findet im Hamburg-Haus in Eimsbüttel statt (Doormannsweg 12, 20259 Hamburg). Aufgrund laufender Sanierungsarbeiten ist der Zugang derzeit über die Tornquiststraße möglich. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich - wir laden alle Interessierten herzlich ein! Kommen Sie zahlreich und werden Sie Teil des Dialogs für ein lebenswerteres Hamburg.

Über den Verein der Hamburger e. V.:

Gegründet 1897, engagiert sich der Verein für die Stadtentwicklung Hamburgs und fungiert als Plattform für den Austausch zwischen Senat und Bürgern. Mit dem Leitwort "HAMBURG, DEINE..." startet eine neue Ära offener Veranstaltungen zu Themen wie Politik, Kultur und Geschichte.

