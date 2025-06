Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy stellt integrierte Solarspeichersysteme auf der SNEC 2025 vor

Komplettlösungen für Privathaushalte, gewerbliche Kunden und Energieversorger zeigen die nahtlose Integration von PV, Speichern und Energiemanagement

Am 11. Juni 2025 stellte Risen Energy auf der 18. SNEC PV Power Expo seine Komplettlösungen für erneuerbare Energien vor. Das Lösungsangebot ist so konzipiert, dass ein vollständig integriertes Ökosystem entsteht, das Module, Wechselrichter, Energiespeicher und intelligente Energiemanagementplattformen vereint. Diese vertikal integrierten Lösungen wurden entwickelt, um die Beschaffung zu vereinfachen, die betriebliche Komplexität zu reduzieren und den fragmentierten After-Sales-Support zu lösen – häufige Probleme, die die heutige Solarbranche immer wieder vor Herausforderungen stellen.

Komplettlösungen für erneuerbare Energien: Drei Systemkonfigurationen für Anwendungen im Wohn-, Gewerbe- und Energieversorgungsbereich

Um eine breite Palette von Kundenbedürfnissen zu unterstützen, hat Risen Energy drei gezielte Systemlösungen für die Märkte der Privathaushalte, der Gewerbe- und Industriebetriebe (C&I) und der Versorgungsunternehmen entwickelt. Jede Konfiguration kombiniert maßgeschneiderte Hardware mit intelligenter Software, um eine optimale Leistung und ein benutzerorientiertes Energiemanagement zu gewährleisten:

Lösung für Wohngebäude – Mit hocheffizienten n-Typ-Modulen, kompakten Luvit-Mikro-Wechselrichtern und stapelbaren Speichersystemen wurde dieses Angebot entwickelt, um die Sicherheit, den Komfort und die Energieeffizienz für Hausbesitzer zu maximieren. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität und die Schnellabschaltfunktion sorgen für ein intelligenteres und sichereres Energiemanagement im Haus.

Lösung für Gewerbe- und Industriebetriebe (C&I) – Dieses Hybridsystem wurde für Industrieparks, Fabriken und andere gewerbliche Umgebungen entwickelt und kombiniert PV, Energiespeicherung und Dieselerzeugung unter einer Plattform, die über das Cloud-System von Risen verwaltet wird. Dies ermöglicht eine durchgängige digitale Steuerung von Erzeugung, Speicherung, Verbrauch und Lastausgleich in Echtzeit, was zu einer deutlichen Senkung der Energiekosten und einer verbesserten Betriebstransparenz führt.

Lösung für den Einsatz im Versorgungsbereich – Dank des hochdichten, flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystems eTron (6,9 MWh pro Einheit) bietet diese groß angelegte Lösung eine um 37 % höhere Energiedichte und eine um 23 % verbesserte Raumausnutzung. In Verbindung mit der KI-gesteuerten Cloud-Überwachung trägt das System zur Maximierung der Leistung und der Investitionsrendite für Entwickler und Netzbetreiber bei.

Flaggschifftechnologien, die auf der SNEC ausgestellt wurden:

Hyper-ion Pro-Modul – Dieses Modul setzt neue Maßstäbe in der Branche und liefert in Serienproduktion über 730 Wp bei einer Bifazialitätsrate von 90 % und einem extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,24 %/°C. Damit übertrifft es sowohl TOPCon- als auch Back-Contact-Designs in den wichtigsten Leistungsbereichen.

Wechselrichter der nächsten Generation – Mit seiner einstufigen integrierten Architektur erreicht dieser Wechselrichter einen Spitzenwirkungsgrad von über 98 % und einen um 4 % höheren Energieertrag im Vergleich zu herkömmlichen Modellen. Die symmetrische Spannungsverteilung trägt zu einer 50 % längeren Lebensdauer des Systems und einem höheren langfristigen Wert bei.

Flüssigkeitsgekühlte ESS iCon – Diese Lösung bietet modulare Skalierbarkeit und direkte Integration mit mehreren Energiequellen. Sie verwendet hochwertige LFP-Zellen und verfügt über die Schutzart IP55 für langlebige Zuverlässigkeit unter einer Vielzahl von Betriebsbedingungen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Netzunabhängigkeit, die skalierbare Kapazität und der Spitzenlastausgleich.

Modulares ESS Risen Stack1 – Dieses System wurde für flexible Einsätze entwickelt und unterstützt Konfigurationen von 48 bis 120 kWh mit einer einheitlichen modularen Architektur. Ein sechsstufiges Batterieschutzsystem sorgt für Sicherheit, während die Bereitstellung in weniger als fünf Minuten über die Cloud-Plattform von Risen für intuitive Bedienung und Wartung erfolgen kann.

Risen Energy stellte auch seine neue 4S-Sicherheitsarchitektur vor, die auf dem traditionellen BMS+EMS+PCS-Modell aufbaut und ein eigenes Sicherheitsmanagementsystem (SMS) hinzufügt. Die Lösung wendet intelligente Algorithmen und topologische Strategien an, um einen geschlossenen Regelkreis für Prävention, Kontrolle und ausfallsicheren Betrieb zu schaffen – und setzt damit neue Maßstäbe für die Sicherheit von Solarspeicheranlagen.

„Von der Zelle bis zum System war es schon immer unser Ziel, saubere Energie in den Alltag zu bringen", sagt Song Yifeng, Leiter des Produktzentrums bei Risen Energy. „Die Zukunft der Energie liegt nicht in Einzelprodukten, sondern in integrierten, intelligenten Systemen. Wir sind entschlossen, die Innovation in der gesamten Energie-Wertschöpfungskette voranzutreiben."

