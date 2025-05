Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy stellt Risen Stack vor: ein leistungsstarker neuer Einstieg in die modulare Energiespeicherung

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

Die globale Energiewende beschleunigt sich und die Nachfrage nach ESS in den Sektoren für gewerbliche und private Nutzung steigt rasch an. Herkömmliche Lösungen können die steigenden Erwartungen an Flexibilität, Effizienz, Sicherheit und intelligente Funktionen nicht mehr erfüllen. Als Antwort darauf stellt Risen Energy den Risen Stack vor – ein wirklich modulares und umfassendes ESS. Mit seinem effizienten Backup, der ultimativen Sicherheit, der schnellen Wartung und Instandhaltung und seiner vielfältigen Intelligenz definiert der Risen Stack Anwendungsszenarien, Produktleistung und Industriedesign neu und setzt damit einen neuen Maßstab für moderne Energielösungen.

Nahtlose Anpassung über alle Energieszenarien hinweg

Risen Stack verfügt über ein modulares Design mit einer Einzelgerätekapazität von 48 kWh bis 120 kWh, was eine präzise Anpassung an den Energiebedarf von Privathaushalten und Unternehmen ermöglicht. Mit der Ein-Klick-Einrichtung des Standorts lässt sich das System in weniger als fünf Minuten einrichten und passt sich automatisch an die Anwendungsumgebung an, so dass eine unterbrechungsfreie 24/7-Stromversorgung für kritische Geräte gewährleistet ist.

Risen Stack geht über Anwendungen für einzelne Szenarien hinaus und integriert dynamische Kontrollstrategien und schnelle Software- und Hardware-Iterationen, um Energieoptimierung in Echtzeit zu ermöglichen. Er verfügt über vier integrierte Betriebsmodi: Custom, Green Power, AI und Remote Dispatch Mode. Diese sorgen für Flexibilität und maximale Leistung in verschiedenen Energieanwendungen.

Neudefinition der Produktleistung durch technologische Innovation

Risen Stack wurde mit einem starken Fokus auf Sicherheit, Wartungsfreundlichkeit und intelligenter Steuerung entwickelt und setzt einen neuen Maßstab für modulare & All-in-One-ESS.

Das System verfügt über einen 6-fachen Batterieschutz und mehrere Sicherheitsmechanismen auf PACK-Ebene, einschließlich aktiver Sicherheitsprotokolle, Frühwarnungen bei anormalen Zellen, Explosionsentlastung und Brandunterdrückung. Dieser umfassende Ansatz gewährleistet sowohl die Systemstabilität als auch die Sicherheit der Benutzer. Die Energiemodule entsprechen der Schutzart IP65 und C4 und bieten somit einen hohen Schutz gegen Umwelteinflüsse und verlängern die Lebensdauer des Produkts.

Risen Stack verfügt über ein vollständig modulares Design für eine schnelle Bereitstellung, flexible Installation und einfache Wartung. Das System unterstützt eine 30-minütige Installation und ermöglicht den schnellen Austausch einzelner Module, um die Ausfallzeiten zu minimieren.Als weltweit erstes modulares ESS mit optionaler AC-Kühlung verfügt Risen Stack über ein anpassbares Wärmemanagementsystem und bietet sowohl natürliche Kühlung als auch Zwangsluftkühlung. So können Nutzer je nach Umgebungsbedingungen und Lastanforderungen die am besten geeignete Option auswählen. Durch das patentierte Luftstromdesign, die thermische Isolierung und die Zellheizung wird eine hohe Effizienz und eine stabile Leistung ohne Leistungsabfall gewährleistet, selbst unter kalten Bedingungen.

Risen Stack lässt sich in die Risen-Cloud-Plattform integrieren, um eine zentralisierte Überwachung und ein intelligentes Energiemanagement zu ermöglichen. Sie ermöglicht es den Benutzern, den Systemstatus aus der Ferne zu überwachen und den Betriebsmodus in Echtzeit zu wechseln. Dank eines offenen Protokoll-Ökosystems ist es mit den gängigen Stromerzeugungs- und Energieverbrauchsgeräten kompatibel und ermöglicht so eine nahtlose Integration und koordinierte Steuerung von Geräten.

Brandneue Designsprache

Risen Stack verwendet eine neue Designsprache, die eine moderne Ästhetik mit einer modernen und minimalistischen Form kombiniert, die sowohl in kommerzielle als auch in private Umgebungen passt.Mit seiner kompakten Struktur und flexiblen Installation passt er sich leicht an verschiedene Standorte an – ob im Freien, in Kellern, auf Dächern oder in Hochhäusern – und liefert zuverlässige Energie, während er gleichzeitig die Umgebung aufwertet.

Die Einführung des Risen Stack Modular ESS steht für das kontinuierliche Engagement von Risen Energy für innovative Energielösungen. Getreu der Vision „Redefine Business & Life" – Arbeit und Leben neu definieren – wird die Risen Stack-Serie die Leistung weiter steigern und die Einsatzmöglichkeiten in leichten kommerziellen und hochwertigen Wohnszenarien erweitern.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=rB4txgJ1v4Q

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2681124/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2681125/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2681126/3.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-stellt-risen-stack-vor-ein-leistungsstarker-neuer-einstieg-in-die-modulare-energiespeicherung-302450106.html

Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell