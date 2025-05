Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy stellt auf der Intersolar Europe 2025 drei wichtige Produktserien vor, die auf unterschiedliche Solarspeicher-Szenarien zugeschnitten sind

Risen Energy, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat kürzlich drei neue Produktserien auf der Intersolar Europe vorgestellt: das modulare Energiespeichersystem Risen Stack, den Mikro-Wechselrichter Luvit und den String-Wechselrichter Gurap. Diese Innovationen wurden für private, gewerbliche und industrielle (C&I) sowie großflächige Freiflächen-Solarspeicheranwendungen vorgestellt und unterstreichen das Engagement von Risen Energy für integrierte Solarspeicherlösungen. Darüber hinaus erhielt Risen Energy den Pioneering Green Impact Enterprises Award, was seine branchenweite Anerkennung unterstreicht.

Laut SolarPower Europe werden die Installationen voraussichtlich um 10 % wachsen und bis 2025 655 GW erreichen, mit einem jährlichen Wachstum im niedrigen zweistelligen Bereich von 2027 bis 2029, sodass bis zum Ende des Zeitraums 930 GW erreicht werden. Risen Energy hat in drei Szenarien die wichtigsten Pain Points der Nutzer ermittelt:

Risen Energy ist fest entschlossen, integrierte Solarspeicherlösungen zu fördern:

Für Wohnzwecke: Durch die Synergie von Photovoltaik-Modulen, Mikro-Wechselrichtern und dem intelligenten Energiemanagementsystem Risen Cloud bietet Risen Energy eine sichere, bequeme und flexible Erfahrung mit grüner Energie. Der neue Mikro-Wechselrichter Luvit unterstützt die Plug-and-Play-Installation, während Risen Cloud KI-Algorithmen zur Optimierung der Stromverteilung nutzt und so die Energieeffizienz erhöht. Datenaktualisierungen in Echtzeit werden über eine GIS-basierte virtuelle 3D-Anlage bereitgestellt, die über mobile Geräte zugänglich ist. Die Energiespeichersysteme sind mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die sich an extreme Temperaturen von -45 °C bis 65 °C anpassen und die Kompatibilität mit verschiedenen Marken gewährleisten.

Durch die Synergie von Photovoltaik-Modulen, Mikro-Wechselrichtern und dem intelligenten Energiemanagementsystem Risen Cloud bietet Risen Energy eine sichere, bequeme und flexible Erfahrung mit grüner Energie. Der neue Mikro-Wechselrichter Luvit unterstützt die Plug-and-Play-Installation, während Risen Cloud KI-Algorithmen zur Optimierung der Stromverteilung nutzt und so die Energieeffizienz erhöht. Datenaktualisierungen in Echtzeit werden über eine GIS-basierte virtuelle 3D-Anlage bereitgestellt, die über mobile Geräte zugänglich ist. Die Energiespeichersysteme sind mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die sich an extreme Temperaturen von -45 °C bis 65 °C anpassen und die Kompatibilität mit verschiedenen Marken gewährleisten. Für C&I: Risen Energy setzt auf modulare Integration und intelligenten Betrieb und kombiniert hocheffiziente Stromerzeugungskomponenten, das integrierte Energiespeichersystem Risen Stack, String-Wechselrichter und intelligente Betriebssysteme. Diese Zusammenarbeit senkt die Energiekosten und erhöht die Zuverlässigkeit. Der neue Risen Stack unterstützt eine Kapazitätserweiterung von 48 bis 120 kWh mit einer maximalen Leistung von 60 kW und deckt damit die unterschiedlichsten Energiebedürfnisse ab. Seine drei Kühlmodi sorgen für ein effizientes Wärmemanagement, während sechs Sicherheitsmechanismen das Risiko eines thermischen Durchgehens wirksam verhindern. Die String-Wechselrichter der Risen-Serie erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von 98,6 % und bieten eine stabile Leistung in großen Temperaturbereichen und Höhenlagen. Die Überwachung rund um die Uhr, die Fernverwaltung und die KI-Fehlererkennung senken die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus und optimieren die Kapitalrendite.

Risen Energy setzt auf modulare Integration und intelligenten Betrieb und kombiniert hocheffiziente Stromerzeugungskomponenten, das integrierte Energiespeichersystem Risen Stack, String-Wechselrichter und intelligente Betriebssysteme. Diese Zusammenarbeit senkt die Energiekosten und erhöht die Zuverlässigkeit. Der neue Risen Stack unterstützt eine Kapazitätserweiterung von 48 bis 120 kWh mit einer maximalen Leistung von 60 kW und deckt damit die unterschiedlichsten Energiebedürfnisse ab. Seine drei Kühlmodi sorgen für ein effizientes Wärmemanagement, während sechs Sicherheitsmechanismen das Risiko eines thermischen Durchgehens wirksam verhindern. Die String-Wechselrichter der Risen-Serie erreichen einen Spitzenwirkungsgrad von 98,6 % und bieten eine stabile Leistung in großen Temperaturbereichen und Höhenlagen. Die Überwachung rund um die Uhr, die Fernverwaltung und die KI-Fehlererkennung senken die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus und optimieren die Kapitalrendite. Für Großanlagen: Risen Energy konzentriert sich auf integrierte Solarspeicher und kombiniert das hocheffiziente HJT Hyper-ion Pro Modul mit den flüssigkeitsgekühlten Energiespeichersystemen eFlex 836 kWh und eTron 5 MWh. Diese Synergie verbessert die Effizienz der Stromerzeugung, die Sicherheit und die Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Der Hyper-ion Pro bietet mehr als 3 % mehr Stromerzeugung im Vergleich zu anderen N-Typ-Modellen, was die Systembilanz und die Energiekosten erheblich reduziert. Das eFlex 836-kWh-System verbindet hohe Energiedichte mit Flexibilität, während das eTron 5-MWh-System über fünf Sicherheitsschichten verfügt.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der PV-Industrie produziert Risen Energy jährlich 48 GW an Modulen und 15 GW an Energiespeichern und treibt integrierte Solarspeicherlösungen für die globale Energiewende voran.

