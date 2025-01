Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy erhält Anerkennung für herausragende Klimaschutzmaßnahmen im 2024 Sustainability Practices Repository

NINGBO, China, 20. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Risen Energy Co., Ltd, ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, wurde für seine Bemühungen im Klimaschutz ausgezeichnet und hat sich damit einen Platz im „Repository of Outstanding Sustainability Practices for Listed Companies" (Verzeichnis herausragender Nachhaltigkeitspraktiken für börsennotierte Unternehmen) für das Jahr 2024 gesichert. Diese Auszeichnung, die von der China Association for Public Companies (CAPCO) vergeben wird, ist das vierte Jahr in Folge, in dem die Initiative zur Förderung und Hervorhebung nachhaltiger Praktiken bei börsennotierten Unternehmen durchgeführt wird.

Risen Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, technologische Innovationen mit umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Praktiken zu kombinieren, um den aktuellen Herausforderungen des Klimawandels und der Umwelt zu begegnen. Das Unternehmen räumt dem Klimawandel nicht nur in seiner Kernagenda Priorität ein, sondern hat auch eine dreistufige Führungsstruktur eingerichtet, die aus dem Vorstand, dem Büro für Strategie und Nachhaltigkeit und der Arbeitsgruppe für Sonderfragen besteht. Dieser Rahmen ist darauf ausgelegt, die Umsetzung der Klimaschutzstrategie des Unternehmens umfassend voranzutreiben.

Risen Energy hat bedeutende Durchbrüche in der Forschung und Entwicklung sowie in der Produktion von grünen Energieprodukten erzielt. Da extreme Wetterereignisse immer häufiger auftreten und die Herausforderungen des globalen Klimawandels immer akuter werden, ist die Nachfrage nach hocheffizienten und zuverlässigen Photovoltaik-Modulen (PV-Modulen) sprunghaft angestiegen. Das Unternehmen hat sich intensiv auf die Heterojunction-Technologie (HJT) konzentriert und entwickelt kontinuierlich Innovationen, um die Leistungsabgabe und den Umwandlungswirkungsgrad seiner HJT-Module zu steigern. Diese Bemühungen haben die Führungsposition von Risen Energy auf dem globalen PV-Markt in Bezug auf die Gesamtproduktleistung gefestigt. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen auch PV-Produkte der nächsten Generation auf HJT-Basis, um einen noch stärkeren Beitrag zur Bekämpfung des globalen Klimawandels zu leisten.

