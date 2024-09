Risen Energy Co., Ltd

Risen Energy setzt sich für eine grünere Zukunft ein

Ningbo, China (ots/PRNewswire)

Am 20. September wird der World Cleanup Day 2024 im Rahmen des Clean Up the World Weekend (CUW Weekend) unter dem Motto „Platz für Leben schaffen" eröffnet. Seit seinem Beitritt zum UN Global Compact (UNGC) im Jahr 2021 hat sich Risen Energy, ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaik-Innovationen, verpflichtet, die globale nachhaltige Entwicklung durch konkrete Initiativen zu fördern.

Wir führen rigorose Maßnahmen zur Kontrolle der Umweltverschmutzung sowie zur Abfallentsorgung durch und halten uns strikt an die Umweltschutzprotokolle. Im Jahr 2023 haben wir die Hauptschadstoffe, einschließlich Abgas- und Abwasseremissionen, konsequent überwacht sowie gründliche Risikoanalysen und -bewertungen für umweltintensive Produktionsprozesse durchgeführt. Außerdem haben wir einen Notfallplan für plötzliche Umweltereignisse ausgearbeitet, um unsere Reaktionsmechanismen zu verbessern und die Verschmutzung durch unregelmäßige Emissionen zu verringern.

Mit Schwerpunkt auf der Abfallwirtschaft wollen wir die Gesamtabfallintensität (t/mw) bis 2030 um 10 % senken. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und Normen handhaben wir sorgfältig gefährliche sowie nicht gefährliche Abfälle durch Identifizierung, Lagerung, Schulung und Notfallvorbereitung. Gefährliche Abfälle werden durch zugelassene Drittunternehmen sicher transportiert und entsorgt. Während des Nachhaltigkeitsberichtszeitraums 2023 wurde der gesamte von Risen Energy erzeugte gefährliche Feststoffabfall von qualifizierten Partnern verantwortungsvoll behandelt und entsorgt, wodurch Umweltschäden vermieden wurden.

Seit seiner Gründung bis 2023 hat Risen Energy insgesamt 82 GWp geliefert und damit die Kohlenstoffemissionen um 200 Millionen Tonnen reduziert, was der Pflanzung von etwa 2,7 Milliarden Bäumen entspricht.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/risen-energy-setzt-sich-fur-eine-grunere-zukunft-ein-302248223.html

Original-Content von: Risen Energy Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell