Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu Sylt

Halle (ots)

Tatsächlich ist die kurze Sequenz ausreichender Beleg für die Feststellung, dass rechtes Gedankengut keineswegs nur bei einkommensschwachen Schichten zu finden ist, nur bei Älteren - oder nur im Osten. Das sind Klischees, die mit der Realität nachweislich längst nichts mehr zu tun haben. Was auf Sylt geschah, geschah so oder so ähnlich vorher bei Faschingsumzügen in Bayern und in einer Diskothek an einem anderen Ort von Schleswig-Holstein. Rassismus wird zur Gaudi, und er ereignet sich vor aller Augen. Darin liegt das eigentlich Alarmierende.

Das, was man auf dem Video von Sylt sehen kann, ist strafbar. Die Beteiligten werden sich vor Gericht verantworten müssen. Gut so.

