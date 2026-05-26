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Für immer jung: "Terra Xplore" im ZDF über Longevity

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Mainz (ots)

Biohacking verspricht ewige Jugend, Super-Ager setzen auf ein positives Mindset. Alle wollen lange leben, aber niemand will alt sein. Wie blickt die Psychologie auf das Thema Longevity? "Terra Xplore"-Host Leon Windscheid trifft einen Biohacker, die Gerontopsychologin Eva-Marie Kessler, den Soziologen Hartmut Rosa – und einen frisch verliebten 102-Jährigen. "Terra Xplore: Longevity – für immer jung?" ist im ZDF-Streaming abrufbar und am Sonntag, 7. Juni 2026, 17.15 Uhr, im ZDF zu sehen.

Offen, neugierig und positiv bleiben

Wie wir altern, hängt ganz entscheidend davon ab, wie wir über das Alter denken, betont Altersforscherin Eva-Marie Kessler von der Medical School Berlin. Denn eine negative Sicht auf das Alter kann zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Im Gespräch mit Leon Windscheid erklärt sie, welche drei Säulen für ein gutes Altwerden wichtig sind und wie viel wir davon selbst in der Hand haben. Denn Gene machen nur einen Teil unserer Lebensspanne aus, der Rest ist Lebensstil, Umwelt, Haltung. So wie bei Franz Bilzer, 102 Jahre alt, Trompeter und frisch verliebt. Für ihn kommt es vor allem auf die richtige Einstellung an: nichts übertreiben, offen und neugierig bleiben, sich auf das Positive fokussieren.

Forever young als Lebensziel

Die richtige Einstellung zum Altern haben – das ist auch eine der zentralen Erkenntnisse aus den Interviews, die "ZDFlogo"-Kinderreporterinnen und -reporter mit Super-Agern führen. Die Kids wollen wissen, wie gutes Altwerden geht und wie ein besserer Austausch zwischen den Generationen möglich ist. Denn in unserer Gesellschaft ist Alter immer noch negativ geprägt. Schon Kinder präsentieren ihre Anti-Aging-Produkte auf Social Media, ästhetische Eingriffe sind normal geworden, Falten werden weggespritzt, Gesichter geglättet, Körper optimiert. Jugend ist kein Lebensabschnitt mehr, sondern ein Leistungszustand, den es zu verteidigen gilt. Unbedingt jung bleiben will auch Maurice Lichtenberg. Er gehört zur Longevity-Community, die ihre Lebenszeit nicht dem Zufall überlassen will. Leon trifft den Biohacker in München.

Alter als Makel

Doch woher kommt dieser negative Blick aufs Alter? Früher war hohes Alter ein Zeichen von Erfahrung und Autorität, heute dagegen gilt es oft als Makel. Unsere Gesellschaft ist auf Beschleunigung programmiert: Wer langsamer wird, fällt raus. Dagegen hält Soziologe Hartmut Rosa sein Konzept der Resonanz: Nur im bewussten Austausch mit unserer Umwelt und in der Akzeptanz der Endlichkeit kann gutes Leben – und damit auch gutes Altern – gelingen.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16478. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - alle Folgen von "Terra Xplore" im ZDF-Streaming-Portal

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