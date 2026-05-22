ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 24. Mai 2026

12.00 Uhr

ZDF-Fernsehgarten

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Sonntag, 24. Mai 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Zwei Teams mit je einem TV-Koch und einem Prominenten messen sich heute bei Kiwis Koch-Battle in einer außergewöhnlichen Challenge. Dazu gibt es Servicetipps, Sport und natürlich viel Musik. Gäste: Nelson Müller, Zora Klipp, Johann Lafer, Sonya Kraus, Özcan Coşar, Yael Adler, Lordi, Johnny Logan, Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, The Dark Tenor x Patricia Kelly, Ohio Express, Sonia Liebing, Joey Heindle, Francine Jordi, Aditotoro x paulomuc u.a.

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