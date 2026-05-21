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ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26 Fr., 26.6. Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 23.00 Uhr beachten: 23.00 sportstudio live - FIFA WM 2026 Highlights, Analysen, Interviews 23.45 heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk (HD/UT) Präsentiert von Valerie Niehaus (Erstsendung 11.7.2025) Deutschland 2025 Im Streaming: 26. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026 0.15 ZDF Magazin Royale (HD/UT) Moderation: Jan Böhmermann (Erstsendung 15.3.2024) Deutschland 2024 0.45 aspekte (VPS 1.05) 1.30 XY gelöst (VPS 1.50) 2.15 Crossfire - Tod in der Sonne (4) (VPS 2.35) 3.00 The Chelsea Detective (VPS 3.20) 4.30 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT) Das fremde Kind (von 10.30 Uhr) Melanie Hansen Sanna Englund Mattes Seeler Matthias Schloo Franzi Jung Rhea Harder-Vennewald Hans Moor Bruno F. Apitz Wolf Haller Hannes Hellmann Wolle Harald Maack Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling und andere Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke Regie: Rolf Wellingerhof Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises Deutschland 2013 5.15- hallo deutschland (VPS 4.50) 5.30

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