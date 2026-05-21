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ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 26/26

Mainz (ots)

Woche 26/26

Fr., 26.6.

Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 23.00 Uhr beachten:

23.00     sportstudio live - FIFA WM 2026 
          Highlights, Analysen, Interviews

23.45     heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk   (HD/UT)
          Präsentiert von Valerie Niehaus
          (Erstsendung 11.7.2025) 
          Deutschland 2025
          Im Streaming: 26. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026

 0.15     ZDF Magazin Royale   (HD/UT)
          Moderation: Jan Böhmermann
          (Erstsendung 15.3.2024) 
          Deutschland 2024

 0.45     aspekte   (VPS 1.05)

 1.30     XY gelöst   (VPS 1.50)

 2.15     Crossfire - Tod in der Sonne (4)   (VPS 2.35)

 3.00     The Chelsea Detective   (VPS 3.20)

 4.30     Notruf Hafenkante   (HD/AD/UT)
          Das fremde Kind
          (von 10.30 Uhr)

          Melanie Hansen 	Sanna Englund 
          Mattes Seeler 	Matthias Schloo 
          Franzi Jung 	Rhea Harder-Vennewald 
          Hans Moor 	Bruno F. Apitz 
          Wolf Haller 	Hannes Hellmann 
          Wolle 	Harald Maack 
          Dr. Jasmin Jonas 	Gerit Kling 
          und andere 	

          Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke
          Regie: Rolf Wellingerhof
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises
          Deutschland 2013

 5.15-    hallo deutschland   (VPS 4.50)
 5.30

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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