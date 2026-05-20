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ZDF: Wyn Matthiesen erweitert das Moderationsteam von "13 Fragen"

ZDF: Wyn Matthiesen erweitert das Moderationsteam von "13 Fragen"
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Mainz (ots)

Mit zwei neuen Folgen widmet sich das Debattenformat "13 Fragen" erneut aktuellen gesellschaftlichen Themen: "Männer im Feminismus" sowie "Patriotismus" stehen im Mai und Juni im Mittelpunkt. Als neues Gesicht verstärkt Wyn Matthiesen das Moderationsteam. Neben Salwa Houmsi und Jo Schück ist er der dritte Host des Formats. Die Folge "Männer im Feminismus" ist ab Mittwoch, 20. Mai 2026, 17.00 Uhr, im ZDF Streaming-Portal und auf dem YouTube-Kanal von UNBUBBLE zu sehen. Die Folge "Patriotismus" ist auf beiden Kanälen ab Mittwoch, 10. Juni 2026, 17.00 Uhr, verfügbar.

"13 Fragen: Männer im Feminismus"

Feminismus ist längst kein Nischenthema mehr. Er findet statt in Talkshows, auf Social Media, in Unternehmen und am Küchentisch – immer häufiger auch mit Männern, die sich selbst als Feministen bezeichnen. Sie positionieren sich gegen Sexismus und sprechen sich für Gleichberechtigung aus. Doch gleichzeitig wächst der Unmut – vor allem in feministischen Räumen. Kritikerinnen sprechen von "performativem Feminismus": von Männern, die feministische Sprache und Positionen übernehmen, ohne ihre eigenen Privilegien oder ihr Verhalten wirklich zu hinterfragen. Welche Rolle sollten Männer im Feminismus spielen?

Host: Wyn Matthiesen

Gäste der Folge: Tobias Spiegelberg, Sozialwissenschaftler; Boris von Heesen, Autor; Nicole Zacharias, Content Creatorin; Katrin Rönicke, Podcasterin und Journalistin; Julian Theilen, Journalist; Tristan Horx, Trend- und Zukunftsforscher

"13 Fragen: Patriotismus"

Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür – und mit dem Anstoß wehen Fahnen, Fans singen ihre Hymne, Nationalstolz wird sichtbar wie selten. Für die einen Ausdruck von Zusammenhalt und Identität, für die anderen Anlass zur Skepsis. Denn die Frage nach dem richtigen Maß an Patriotismus stellt sich nicht nur beim Fußball, sondern auch im alltäglichen Miteinander: Fördert Patriotismus Zusammenhalt, oder führt er eher zu Ausgrenzung?

Host: Wyn Matthiesen

Gäste der Folge: Finn Flebbe, Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen und ehemaliger Bundeswehrsoldat; Claudia Neumann, Sportjournalistin; Nosherwan Gondal, Fußballfan; Daniel Wolfson, Stand-up-Comedian; Ole Nymoen, Podcaster und Journalist; Greta Linde, Journalistin und Moderatorin

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen

- Hier finden Sie "13 Fragen" im Streaming-Portal des ZDF.

- Hier finden Sie UNBUBBLE auf YouTube.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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