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ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 3. Juni 2026, 20.15 Uhr

Aktenzeichen XY... Ungelöst

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 3. Juni 2026, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Geschwister-Mord Zwei tote Babys in zwei unterschiedlichen Städten. Nach mehr als 20 Jahren stellt sich heraus: Die beiden Kinder waren Geschwister. Überfall auf offener Straße Am späten Abend kommt einer Frau ein unbekannter Mann entgegen. Sie will ausweichen, doch er versperrt ihr den Weg. Plötzlich schlägt er mit der Faust zu. Fall für die Mordkommission Zwei Gäste geraten in einer Kneipe aneinander und werden des Lokals verwiesen. Kurz darauf liegt einer von ihnen mit schwersten Kopfverletzungen auf der Straße. Tatort Rastplatz Jeden Tag legen Lkw-Fahrer in Deutschland über 100 Millionen Kilometer zurück. Dabei schlafen sie oft auf Rastplätzen. Das nutzen unbekannte Täter aus – auf erschreckende Weise. Nächtlicher Besuch Eine Frau schläft nachts in ihrem Bett und wird plötzlich mit Schmerzen wach. Ein Mann ist über ihr und schlägt auf sie ein. Wer ist der Fremde und was will er? XY-Preis 2026 Ein 25-Jähriger verhindert, dass das Opfer einer Schlägerei im Gleisbett landet. Als es kurz darauf wieder zur Eskalation kommt, beweist er ein zweites Mal vorbildliche Zivilcourage.

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