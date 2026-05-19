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ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 21/26

Mainz (ots)

Woche 21/26

Mi., 20.5.

Bitte Programmänderung beachten:

20.15     Zur Erinnerung an Alexander Held   (VPS 20.14/HD/AD/UT)
          München Mord - Das Kamel und die Blume

          Angelika Flierl 	Bernadette Heerwagen 
          Harald Neuhauser 	Marcus Mittermeier 
          Ludwig Schaller 	Alexander Held 
          Helmut Zangel 	Christoph Süß 
          Celine Papst 	Lena Meckel 
          Patrick Schubert 	Timur Bartels 
          Karim Baschir 	Hassan Akkouch 
          Woita 	Helmfried von Lüttichau 
          Oliver Papst 	Rufus Beck 
          Roland Belling 	Thomas Wenke 
          Jennifer Sandt 	Melanie Mira 
          Stephan Paulig 	Thomas Lettow 
          Dr. Heise 	Ercan Karacayli 
          und andere 	

          Schnitt: Manuel Reidinger
          Musik: Stephan Massimo
          Kamera: Thomas Etzold
          Buch: Friedrich Ani, Ina Jung
          Regie: Matthias Kiefersauer
          (Erstsendung 20.11.2021) 
          Deutschland 2021

("ACHT" wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.)


Do., 21.5.

 1.00     Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
          Bitte Ergänzung beachten:
          Merz-Regierung: Zu viel SPD, zu wenig CDU?


 


Woche 22/26

Mi., 27.5.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

22.45     Die Spur  (HD/UT)
          Straftaten auf Bestellung – Wenn Kinder zu Tätern werden
          Film von Karolin Huhn und Christian W. Weber
          Kamera: Jonas Dress, Frank Gutsche, Rino Romanjuk
          Deutschland 2026
          Im Streaming: 27. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 27. Mai 2031

(Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.)



Woche 23/26

Di., 2.6.

20.15     Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen 
          Bitte Ergänzung beachten:
          Film von Kajo Fritz, Hannah Hartwich und Marc Schlömer



Woche 24/26

Di., 9.6.

20.15     Amerika - Traum und Wirklichkeit
          Bitte Folgenänderung beachten:
          Spaltung
          (Text und weitere Angaben s. Mi., 10.6., 2.00 Uhr.)

Die weiteren Termine der Folgen "Amerika - Traum und Wirklichkeit" wie folgt:

Mi., 10.6., 1.15 Uhr     Freiheit (Text und weitere Angaben s. Di., 9.6., 20.15 Uhr.)
Mi., 10.6., 2.00 Uhr     Spaltung (vom Vortag)
Mi., 10.6., 2.45 Uhr     Macht

(Die Wiederholung "Freiheit" am 10.6.2026, 1.15 Uhr entfällt.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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