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ZDF-Programmänderung ab Woche 21/26

Mainz (ots)

Woche 21/26 Mi., 20.5. Bitte Programmänderung beachten: 20.15 Zur Erinnerung an Alexander Held (VPS 20.14/HD/AD/UT) München Mord - Das Kamel und die Blume Angelika Flierl Bernadette Heerwagen Harald Neuhauser Marcus Mittermeier Ludwig Schaller Alexander Held Helmut Zangel Christoph Süß Celine Papst Lena Meckel Patrick Schubert Timur Bartels Karim Baschir Hassan Akkouch Woita Helmfried von Lüttichau Oliver Papst Rufus Beck Roland Belling Thomas Wenke Jennifer Sandt Melanie Mira Stephan Paulig Thomas Lettow Dr. Heise Ercan Karacayli und andere Schnitt: Manuel Reidinger Musik: Stephan Massimo Kamera: Thomas Etzold Buch: Friedrich Ani, Ina Jung Regie: Matthias Kiefersauer (Erstsendung 20.11.2021) Deutschland 2021 ("ACHT" wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.) Do., 21.5. 1.00 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Bitte Ergänzung beachten: Merz-Regierung: Zu viel SPD, zu wenig CDU? Woche 22/26 Mi., 27.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Straftaten auf Bestellung – Wenn Kinder zu Tätern werden Film von Karolin Huhn und Christian W. Weber Kamera: Jonas Dress, Frank Gutsche, Rino Romanjuk Deutschland 2026 Im Streaming: 27. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 27. Mai 2031 (Bitte auch für die Wiederholung um 3.30 Uhr beachten.) Woche 23/26 Di., 2.6. 20.15 Generation Porno - Was unsere Kinder online sehen Bitte Ergänzung beachten: Film von Kajo Fritz, Hannah Hartwich und Marc Schlömer Woche 24/26 Di., 9.6. 20.15 Amerika - Traum und Wirklichkeit Bitte Folgenänderung beachten: Spaltung (Text und weitere Angaben s. Mi., 10.6., 2.00 Uhr.) Die weiteren Termine der Folgen "Amerika - Traum und Wirklichkeit" wie folgt: Mi., 10.6., 1.15 Uhr Freiheit (Text und weitere Angaben s. Di., 9.6., 20.15 Uhr.) Mi., 10.6., 2.00 Uhr Spaltung (vom Vortag) Mi., 10.6., 2.45 Uhr Macht (Die Wiederholung "Freiheit" am 10.6.2026, 1.15 Uhr entfällt.)

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