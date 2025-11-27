PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF mit "Terra X History"-Doku zum Geburtstag von Katarina Witt

ZDF mit "Terra X History"-Doku zum Geburtstag von Katarina Witt
Mainz (ots)

Am 3. Dezember wird Katarina Witt 60 Jahre alt. Sie holte Olympiagold, war Liebling der DDR-Oberen, wurde gleichzeitig im Westen gefeiert. Wie gelang ihr der Spagat zwischen Ost und West? Nur eine der Fragen, denen die "Terra X History"-Dokumentation "Katarina Witt – Eiskönigin zwischen Ost und West" am Sonntag, 30. November 2025, 23.40 Uhr im ZDF, nachgeht. Der Film ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.

Schon früh habe man sehen können, dass aus Katarina Witt einmal ein Superstar werden würde, erinnert sich die heutige ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel, Anfang der 1980er-Jahre Mitglied der DDR-Schwimm-Nationalmannschaft. Im Gegensatz zu vielen anderen DDR-Sportlern beherrschte Witt auch die Kunst, mit den Medien zu flirten – und wurde im kapitalistischen Westen bald "das schönste Gesicht des Sozialismus" genannt.

Zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen, zahlreiche Welt- und Europameistertitel – errungen im Namen eines Staates, der seine "Goldkati" zugleich feierte und ausspähte. Aus Angst, sie könnte in den Westen fliehen, überwachte die Stasi sie rund um die Uhr – und protokollierte sogar ihr Sexleben. Gleichzeitig wurde Katarina Witt mit Privilegien überhäuft und durfte als erste und einzige DDR-Sportlerin einen Profivertrag im Westen unterschreiben.

Nach Mauerfall und Wiedervereinigung ermöglichte ihr das den Einstieg in eine internationale Karriere – während ihr Stern in der Heimat vorübergehend sank. Als sie sich 1998 für den "Playboy" fotografieren ließ, wurde das Heft ein Bestseller – neben dem Titel mit Marilyn Monroe soll es das einzige gewesen sein, das weltweit ausverkauft war.

"Terra X History" erzählt die Geschichte des deutschen Eiskunstlaufidols – ein Leben zwischen Systemtreue und Weltkarriere, zwischen Stasikontrolle und Freiheitsdrang.

Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 – 2099-1096 oder per E-Mail unter  Krebs.B@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

