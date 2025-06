Zentiva

Zentiva erwirbt Traditionsmarken von Aboca, um naturbasierte Consumer-Healthcare-Lösungen in Europa auszubauen

Prag (ots/PRNewswire)

Propol2 EMF, Ruscoven, Serenil, Fisiodepur und Finocarbo werden in das Portfolio von Zentiva aufgenommen

Zentiva gab heute die Übernahme von fünf traditionsreichen Marken von Aboca bekannt, die den Zugang zu bekannten Naturheilverfahren in ganz Europa erweitern wird; die Übernahme soll am 30. Juni 2025 wirksam werden.

Die Übernahme unterstreicht das Ziel von Zentiva, ein führender Anbieter im Bereich Consumer Healthcare (CHC) zu werden. Der Schwerpunkt der Vereinbarung liegt auf den Märkten Italiens, Spaniens und Frankreichs, sie erstreckt sich aber auch auf andere Länder wie Portugal, Polen, Rumänien und Griechenland.

Durch die Integration der neu erworbenen Marken aus dem Aboca-Kräuterportfolio wird Zentiva seine Position in drei wichtigen und wachstumsstarken Selbstpflegekategorien sofort stärken: Respiratory, Circulatory und Calm & Sleep, die sich an den Markttrends und der schnell wachsenden Nachfrage der Verbraucher nach natürlichen, nachhaltig hergestellten Produkten orientieren. Die kombinierte Expertise wird das Wachstum von Zentiva in Westeuropa beschleunigen und die etablierte CHC-Führungsposition in Mittelosteuropa ergänzen.

Steffen Saltofte, Chief Executive Officer, Zentiva, sagte: „Natürliche Selbstversorgung ist keine Nische mehr, sondern das, was Verbraucher, Apotheker und Gesundheitssysteme zunehmend erwarten. Die Kombination von Zentivas Reichweite im Bereich Consumer Healthcare mit der Expertise von Aboca im Bereich der pflanzlichen Wissenschaft ist die perfekte Ergänzung für unsere CHC-Wachstumsstrategie und für unser Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen zu schaffen."

Die Vereinbarung wertet das Portfolio von Zentiva auf und sichert eine größere Marktführerschaft in der Kategorie, wobei Aboca-Marken wie Propol2 EMF (Atemwegserkrankungen), Ruscoven (Kreislauferkrankungen) und Serenil (Ruhe und Schlaf)[1] das bestehende CHC-Sortiment von Zentiva ergänzen. Außerdem wird damit die Grundlage für ein langfristiges Wachstum durch künftige Portfolio- und geografische Erweiterungen gelegt.

Informationen zu Zentiva

Zentiva bietet Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Wir sind ein europäisches Unternehmen, das hochwertige und erschwingliche Arzneimittel entwickelt, fertigt und an mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus liefert. Zentiva verfügt über 4 eigene Produktionsstandorte und ein breites Netz mit externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Unternehmen befindet sich in Private-Equity-Besitz und verzeichnet ein nachhaltiges Wachstum mit einem ehrgeizigen Plan für die kommenden Jahre.

Wir sind ein Team von mehr als 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unser Engagement verbunden sind, die Versorgung von Menschen, die täglich darauf angewiesen sind, mit hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln sicherzustellen. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt und sein wahres Ich zeigen kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Unsere Wurzeln reichen mehr als 500 Jahre zurück bis zu einer kleinen Apotheke in Prag, die noch heute existiert. Wir handeln heute für eine nachhaltige Zukunft, damit Zentiva noch mindestens 500 Jahre lang Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen bietet.

[1] Propol2 EMF, Ruscoven Plus Fluid, Ruscoven Plus Capsules und Serenil sind Nahrungsergänzungsmittel, Ruscoven Biogel ist ein kosmetisches Produkt.

