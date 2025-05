Zentiva

Zentiva schließt sich dem Call to Action zur Umsetzung der Pharmareform und zu Sicherung einer nachhaltigen Gesundheitsversorgung der Menschen in Europa an

Gesundheit ist ein Recht, kein Privileg. Zentiva unterstützt die EU-Vision, niemanden zurückzulassen, und die Umsetzung des Nachhaltigkeitsziel 3 – Gesundheit und Wohlbefinden der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, das eng mit anderen Nachhaltigkeitszielen verbunden ist. Während die Diskussionen über die Reform des Arzneimittelrechts weitergehen, schließt sich Zentiva der vereinten Stimme der europäischen Industrie für patentfreie Arzneimittel an, um sicherzustellen, dass die Gesundheit im Mittelpunkt aller politischen Entscheidungen steht. Wir fordern die EU-Gesundheitsminister auf, die Reform umzusetzen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in Europa zu sichern und die Menschen zu schützen, die jeden Tag auf erschwingliche Arzneimittel angewiesen sind.

Hierbei geht es nicht einfach um eine weitere technokratische EU-Richtlinie. Es geht darum, dass alle Europäerinnen und Europäer, egal wo sie leben, Zugang zu den Arzneimitteln haben, die sie brauchen. Es geht darum, Engpässe zu vermeiden, die Produktion wieder nach Europa zu bringen und unsere Gesundheitssysteme widerstandsfähiger und gerechter zu machen. Es geht auch darum, die Branche zukunftsfähig zu machen, indem Investitionen in die Nachhaltigkeit wie die Verringerung der Kohlenstoffemissionen und die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien an unseren Produktionsstandorten anerkannt werden.

Zentiva freut sich, dass der Sektor der patentfreien Arzneimittel, vertreten durch Medicines for Europe, die Gelegenheit hatte, sich mit dem EU-Gesundheitskommissar Olivér Várhelyi während eines kürzlichen Treffens auszutauschen. Wir fordern die EU-Entscheidungsträgerinnen und -Entscheidungsträger auf, diese Diskussionen in Maßnahmen umzusetzen, die den Zugang zu unentbehrlichen Arzneimitteln, deren Erschwinglichkeit und die europäische Produktion verbessern. Es ist an der Zeit, dass Europa Verantwortung übernimmt, die Pharmareform umsetzt bringt und Patientinnen und Patienten schützt.

Steffen Saltofte, CEO von Zentiva, erklärte: „Europa braucht eine funktionierende, belastbare und faire Gesetzgebung. Das können wir nur erreichen, wenn wir miteinander reden und uns gegenseitig verstehen. Wir begrüßen den Dialog, der jetzt mit der Europäischen Kommission geführt wird. Die Hersteller patentfreier Arzneimittel investieren in Europa und steht den europäischen Patientinnen und Patienten zur Seite. Aber die EU muss ihren Teil dazu beitragen: klare Anreize schaffen, die Herstellung in der EU gezielt unterstützen und schädliche Hindernisse beseitigen, die Menschen, die auf unsere Arzneimittel angewiesen sind, zurücklassen. Wir sind entschlossen, gemeinsam an nachhaltigen Lösungen für das europäische Gesundheitssystem zu arbeiten. Die jüngste Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD) zeigt, dass die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit lebenswichtiger Arzneimittel gefährdet werden können, wenn man isoliert und ohne Bewusstsein für die Konsequenzen handelt."

Zentiva ruft die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dazu auf:

als Binnenmarkt mit harmonisierten Grundsätzen zu handeln, um einen schnelleren Zugang zu Arzneimitteln zu gewährleisten, redundante Arbeit bei den Regulierungsverfahren zu reduzieren und die Gleichbehandlung der Patientinnen und Patienten in der gesamten EU zu ermöglichen.

eine erschwingliche Behandlung durch Ankurbelung des Wettbewerbs ab dem ersten Tag nach Auslaufen des Patents oder der regulatorischen Exklusivität zu unterstützen. Die Harmonisierung und Klärung der Bolar-Ausnahme ist hierfür von entscheidender Bedeutung.

Arzneimittelknappheit durch bessere EU-Koordinierung und digitale Instrumente zu verhindern.

intelligente und erschwingliche Innovationen bei patentfreien Arzneimitteln, die Leben verändern und wichtige Gesundheits- und Umweltprobleme lösen können, zu fördern.

das Gesetz über kritische Arzneimittel zu stärken und die Grundsätze auf den gesamten Sektor auszuweiten, da die Menschen auf den Zugang zu anderen Wirkstoffen als den als „kritisch" definierten angewiesen sind, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu erhalten.

die unverhältnismäßigen Umweltschutzauflagen der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser (UWWTD) zu überarbeiten.

Da 70 % der verschreibungspflichtigen Arzneimittel Generika sind, 9 von 10 kritischen Arzneimitteln und 40 % der Produkte keine therapeutische Alternative zu Generika haben (IQVIA, 2024), ist es von entscheidender Bedeutung, den Zugang zu erschwinglichen Arzneimitteln und deren Produktion in Europa zu sichern. Es gibt keinen Grund, Reformen zu verzögern, die den Europäerinnen und Europäern dienen, die jeden Tag auf unsere Arzneimittel angewiesen sind.

Informationen zu Zentiva Zentiva bietet Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen. Wir sind ein europäisches Unternehmen, das hochwertige und erschwingliche Arzneimittel entwickelt, fertigt und an mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus liefert. Zentiva verfügt über 4 eigene Produktionsstandorte und ein breites Netz mit externen Produktionspartnern, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Unternehmen befindet sich in Private-Equity-Besitz und verzeichnet ein nachhaltiges Wachstum mit einem ehrgeizigen Plan für die kommenden Jahre.

Wir sind ein Team von mehr als 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unser Engagement verbunden sind, die Versorgung von Menschen, die täglich darauf angewiesen sind, mit hochwertigen und erschwinglichen Arzneimitteln sicherzustellen. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem sich jeder willkommen und wertgeschätzt fühlt und sein wahres Ich zeigen kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Unsere Wurzeln reichen mehr als 500 Jahre zurück bis zu einer kleinen Apotheke in Prag, die noch heute existiert. Wir handeln heute für eine nachhaltige Zukunft, damit Zentiva noch mindestens 500 Jahre lang Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen bieten kann.

