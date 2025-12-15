Presse- und Informationszentrum Marine

Die Welt ein kleines Stückchen sicherer gemacht- Minenjagdboot "Dillingen" kehrt aus NATO-Einsatz zurück

Kiel

Am Mittwoch, den 17. Dezember 2025, um 10 Uhr wird das Minenjagdboot "Dillingen" rechtzeitig zu den Weihnachtstagen wieder in seinen Heimathafen Kiel zurückkehren. Sechs anspruchsvolle Monate als deutscher Beitrag in der Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG 1) liegen hinter den 35 Männern und sechs Frauen, inklusive eines eingeschifften portugiesischen Minentaucherteam.

Ungewöhnlich war der Kommandantenwechsel während des Einsatzes. Der "alte" Kommandant ging von Bord, da eine weitere Stufe auf der Karriereleiter auf ihn wartete. Mit Korvettenkapitän Alexander Stolze übernahm "der Neue" Boot und Besatzung. "Meine persönlichen Erwartungen lagen vor allem darin, mit der Besatzung zusammen zu wachsen und zu einem Team zu werden. Mit jedem Kommandowechsel gehen Änderungen in bestimmten Abläufen und Verfahren sowie der Prioritätensetzung einher, die sich dann erstmal einspielen müssen. Diese Erwartungen wurden in vollem Umfang erfüllt, da wir uns als Besatzung schnell gefunden und stetig optimiert haben".

Aus Sicht des Kommandanten war der Einsatz ein voller Erfolg: "Die Zusammenarbeit zwischen den internationalen Einheiten war geprägt von gegenseitiger Unterstützung. Diese Kooperation und Unterstützung mussten dabei nicht groß koordiniert werden, sondern wurde automatisch angeboten und von den Einheiten bereitgestellt. Alles unter dem Motto: 'Wir sind ein Team'." Neben zahlreichen Manövern wie Sandy Coast, Northern Coast und Freezing Winds galt es vor allem Altlasten in der Ostsee zu beseitigen und Präsenz zu zeigen. Im Rahmen des Einsatzes hat die "Dillingen" 419 Unterwasserkontakte identifiziert und neun davon gesprengt.

Nun gilt es für die Besatzung der "Dillingen" die Feiertage im Kreise der Familie und Liebsten zu genießen. Im neuen Jahr warten schon neue Aufgaben auf die Besatzung und das Minenjagdboot "Dillingen". Den weitesten Heimweg haben die portugiesischen Taucher, die noch zurück in ihre Heimat müssen.

Hintergrundinformationen

Die NATO unterhält vier ständige maritime Einsatzverbände, die von den Mitgliedsstaaten mit Schiffen und Booten besetzt werden und gemeinsam mit Luft- und Landstreitkräften sowie Spezialeinheiten die 2002 aufgestellten NATO-Eingreifkräfte NATO Response Force (NRF) bilden.

Die Einheiten in diesen Verbänden haben ein mehrmonatiges Ausbildungsprogramm absolviert und sind auf hohem Ausrüstungs- und Ausbildungsstand. Sie können nach entsprechenden NATO- und nationalen Beschlüssen schnell verlegt werden und stehen für Operationen im Rahmen des Krisenmanagements genauso zur Verfügung, wie für Maßnahmen der kollektiven Verteidigung. Sie unterstehen dem Oberbefehl des NATO - Befehlshabers in Europa (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR). Die NATO Response Force wurde auf Beschluss der Mitgliedsstaaten 2014 um eine als "Speerspitze" bekannte Very High Readiness Joint Task Force erweitert, zu der auch die maritimen Einsatzgruppen zählen.

Die Zusammenziehung zu einer NRF dient außerdem der gemeinsamen Ausbildung und Qualifizierung, weshalb die Verbände regelmäßig an Manövern unter NATO-Führung oder auf Einladung einzelner Mitgliedsstaaten teilnehmen. Die SNMCMG 1 operiert ganzjährig überwiegend in Nord- und Ostsee und angrenzenden Seegebieten. Der Verband hat den Auftrag, einsatzbereit in See zu stehen und dabei alle Aspekte der Minenkampfführung zu trainieren. Sie demonstrieren die Entschlossenheit und den Zusammenhalt der Allianz und vertiefen durch Hafenbesuche und Austauschprogramme die Kooperation mit Partnerstaaten.

Manöver und Ausbildung sind aber nur eine Aufgabe der NATO-Boote. Sie sichern die Seewege durch Präsenz und Minenabwehr und werden auch zu Historic Ordnance Disposal Operations (HOD) oder Altlastenbeseitigung in Nord- und Ostsee eingesetzt. Dabei identifizieren oder beseitigen sie Seeminen, Torpedos und Bomben aus den Weltkriegen oder dem Kalten Krieg, die bis heute eine Gefahr für die Seeschifffahrt darstellen.

