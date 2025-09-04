PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
PW 37/25
15.05 Uhr
Bares für Rares

Mainz (ots)

Bitte aktuelle Programmtexte beachten:


Montag, 8. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren ein Karussellpferd, ein Gemälde von Eugenie Dillmann, einen viktorianischen "Biscuit-Warmer", einen Buchladen eine Schale und einen Ring.

Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.


Dienstag, 9. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Anstecknadel, einen Meissen-Kakadu, eine Star-Trek Figur "Annika Hansen", einen Kettenanhänger, eine Öluhr und einen Space-Age Kronleuchter.

Mittwoch, 10. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Goldbrosche, ein Geldspielgerät, eine Bronze von E. Fürst, einen Goldanhänger, ein Blechmotorrad und einen Jugendstil-Bilderrahmen.

Donnerstag, 11. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Perlenring, ein Zigarrenetui, ein Lok-Schild, ein Schmuck-Kreuz und ein Flakon "Chapeau Bleu".

Freitag, 12. September 2025, 15.05 Uhr 
Bares für Rares 

Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Fahnenträger Karlsruher Majolika, einen Bleistift von Kaiser Wilhelm II, eine Brosche, ein Fernlenkauto und einen Koffer von Moritz Mädler.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

