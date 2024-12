Khatrao Consulting GmbH

Mit der eigenen Stimme zum Erfolg – Karriere als Sprecher

Mit dem Tod von Rainer Brandt verliert die Synchronsprecherbranche eine prägende Stimme, die viele bekannte Filmfiguren wie Elvis Presley und Bud Spencer unverwechselbar gemacht hat. Dabei war Rainer Brandt nicht nur ein großartiger Synchronsprecher, sondern auch ein Meister darin, Emotionen und Nuancen in die Stimmen einzubringen.

Wer in die Fußstapfen einer solchen Sprecher-Legende treten möchte, benötigt demnach nicht nur eine gute Stimme und Sprechweise, er muss auch in der Lage sein, Gefühle und bestimmte Zwischentöne einzubringen. Für eine erfolgreiche Karriere sind außerdem viel Arbeit, Motivation, regelmäßige Übungen und die Bereitschaft, sich kontinuierlich zu entwickeln, erforderlich. Der folgende Beitrag geht näher darauf ein, was es braucht, um mit seiner Stimme so erfolgreich zu werden.

Was zeichnet einen erfolgreichen Sprecher aus?

Um als Synchronsprecher zu überzeugen und sich einen Namen in der Branche zu machen, benötigen Sprecher vor allem eine gute Sprechweise, eine professionelle technische Ausstattung sowie eine überzeugende Kundenakquise. Viele glauben, dass es reicht, eine gute Stimme zu haben und überzeugend sprechen zu können. Allerdings kommt auch die schönste Stimme kaum zur Geltung, wenn die technische Umsetzung zu wünschen übrig lässt.

Daher sollten angehende Sprecher in das nötige Equipment investieren, um die richtigen Weichen für ihre Karriere zu stellen. Dazu gehören unter anderem ein professionelles Mikrofon sowie eine effiziente Schallisolierung für den Aufnahmeraum. Des Weiteren bedarf es der richtigen Software für professionelle Aufnahmen, damit Geräusche aus der Umgebung entfernt und die Lautstärke automatisch angepasst werden können. Mit den richtigen technischen Tools lässt sich eine Stimme optimal in Szene setzen.

Kundenakquise für professionelle Sprecher

Egal ob im Haupt- oder Nebenberuf: Um als Sprecher wahrgenommen zu werden, ist es außerdem unerlässlich, Kundenakquise groß zu schreiben, um an Aufträge zu gelangen. Sinnvolle Anlaufstellen können etwa Buchautoren sein, für deren Bücher noch keine Hörbuchversion auf dem Markt erhältlich ist. Weitere Möglichkeiten umfassen die Tätigkeit im Voice-over-Bereich, etwa für Werbe- oder Erklärvideos sowie Unternehmenspräsentationen. Um sich potenziellen Kunden zu präsentieren und ihnen eine Vorstellung der eigenen Leistung zu ermöglichen, haben sich auch Demos bewährt. Solche kurzen Audioaufnahmen fungieren als Hörprobe und umfassen Aufnahmen der Stimme, die zum potenziellen Auftrag passen und das Repertoire des Sprechers aufzeigen.

Verdienstmöglichkeiten in der Branche als Sprecher

Bei den Gehältern unterscheiden sich die Möglichkeiten, denn wie eine Arbeit als Sprecher abgerechnet wird, hängt von der Art des Auftrags ab. Wird eine Stimme für das Einsprechen von Hörbüchern gesucht, erfolgt die Abrechnung in der Regel nach Produktionsstunden. Erfahrene Sprecher haben hier die Chance, pro Monat zwischen 1.000 und 2.000 Euro zu verdienen, bei sehr guten Hörbüchern auch bis zu 3.000 Euro. Je mehr Aufnahmen absolviert werden, desto höher fällt auch der Umsatz aus.

Voice-over-Arbeiten werden hingegen nach fertiger Audio-Minute abgerechnet. In diesem Bereich sind die Ansprüche an die Aufnahmequalität nicht ganz so hoch wie beim Hörbuch, da Atemgeräusche oder Stimmrhythmus nicht unbedingt perfekt bearbeitet werden müssen. Die Gewinne umfassen etwa 100 Euro für jede fertige Audio-Minute.

Hervorragender Kundenservice wird belohnt

Um sich dauerhaft einen Namen in der Branche zu machen, sollten Sprecher bereit sein, sich stetig weiterzuentwickeln. Darüber hinaus lassen sich Auftraggeber vor allem durch gute Services überzeugen, von der schnellen Bearbeitung über Korrekturen bis hin zu zeitnahen Reaktionen auf Anfragen. Dies sind entscheidende Kriterien, um einen festen Kundenstamm aufzubauen.

Über Patrick Khatrao:

Patrick Khatrao ist Geschäftsführer der Golden Voice Academy in Worms. Als professioneller Sprecher unterstützt er mit seinen Kursen für Sprecherausbildungen Quereinsteiger sowie etablierte Sprecher, Sänger und Schauspieler dabei, sich mit ihrer Stimme erfolgreich ein zweites berufliches Standbein aufzubauen. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldenvoiceacademy.de/.

