ZDF

Fußball-Highlight im Sommer: UEFA Frauen-EM 2025 live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

In acht Tagen startet das Fußball-Highlight des Sommers: Vom 2. bis zum 27. Juli 2025 steht die UEFA Frauen-EM 2025 im Fokus – ARD und ZDF übertragen alle 31 Spiele der Fußball-Europameisterschaft live. Der erste EM-Übertragungstag im ZDF ist am Donnerstag, 3. Juli 2025, von 17.35 bis 23.10 Uhr. Moderator Sven Voss und Fußball-Expertin Kathrin Lehmann führen die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den EM-Abend mit den zwei Live-Spielen Belgien – Italien und Spanien – Portugal.

Die große Fußball-Bühne im Sommer

ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Den Aufschwung des Frauen-Fußballs wird die EM, die erstmals in der Schweiz ausgetragen wird, weiter stärken: Die erhöhte Leistungsdichte unter den teilnehmenden Teams verspricht sportlich spannende Spiele – und das nicht nur, wenn die Weltmeisterinnen aus Spanien, die Europameisterinnen aus England oder die DFB-Frauen als Rekord-Europameisterinnen antreten."

Die ersten beiden EM-Spieltage im ZDF

Die Weltmeisterinnen aus Spanien sind gleich am ersten ZDF-EM-Tag zu sehen: Im zweiten Spiel der Gruppe B treffen sie um 21.00 Uhr in Bern auf Portugal. Oliver Schmidt kommentiert das Spiel, für Interviews am Spielfeldrand ist Lili Engels im Einsatz. Zuvor überträgt "sportstudio live" ab 18.00 Uhr aus Sion die erste Partie in Gruppe B zwischen Belgien und Italien. Norbert Galeske ist als Kommentator am Mikrofon und Amelie Stiefvatter als Interviewerin im Stadion. Zu Gast im ZDF-EM-Studio bei Sven Voss und Kathrin Lehmann ist die frühere deutsche Nationalspielerin Turid Knaak.

Neben Spanien und Deutschland gelten die Europameisterinnen aus England und das Team aus Frankreich als mögliche Halbfinalkandidaten. Während das deutsche Team sein Auftaktspiel am Freitag, 4. Juli 2025, gegen die EM-Debütanten aus Polen austrägt, ist am zweiten EM-Tag im ZDF, am Samstag, 5. Juli 2025, die Begegnung Frankreich – England zu sehen (Anpfiff: 21.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann). Im 18.00 Uhr-Spiel sind zuvor die beiden anderen Teams aus der Gruppe D im Einsatz: Das Spiel Wales – Niederlande kommentiert Gari Paubandt. Zu Gast im EM-Studio ist an dem Tag Fußballerin Laura Benkarth.

ZDF überträgt drittes Gruppenspiel des deutschen Teams

16 Teams spielen bei der EM in vier Gruppen um den Einzug in die K.o.-Runde. Deutschland, achtmal Europameister bei bislang 13 EM-Turnieren, trifft in der EM-Gruppenphase auf Polen, Dänemark und Schweden. Am Samstag, 12. Juli 2025, 21.00 Uhr, überträgt "sportstudio live" im ZDF aus Zürich das abschließende dritte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden (Kommentatorin: Claudia Neumann).

EM-Finale im ZDF

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Viertelfinale erreicht, überträgt das ZDF live dieses erste K.o.-Spiel. Das EM-Finale ist am Sonntag, 27. Juli 2025, ab 18.00 Uhr im ZDF zu sehen.

Sendezeiten von "sportstudio live: UEFA-Frauen-EM 2025"

An den vier EM-Gruppenspieltagen 3., 5., 7. und 9. Juli 2025 mit jeweils zwei Spielen um 18.00 und 21.00 Uhr ist "sportstudio live" von 17.35 bis 23.10 Uhr im ZDF auf Sendung. An den finalen Gruppenspieltagen 10. und 12. Juli 2025, an denen die Partien zeitlich parallel angesetzt sind, sendet "sportstudio live" von 20.15 bis 23.15/23.20 Uhr.

EM-Berichterstattung aus Mainz

Die ZDF-Berichterstattung von der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz wird zentral von der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Produktion. Vor Ort in den EM-Stadien ist das ZDF mit Kommentatorin oder Kommentator sowie mit Reporterteams präsent. Zudem ist Moderatorin Katja Streso am Quartier der DFB-Frauen in Zürich, nahe dem Uetliberg, im Berichterstattungs- und Interview-Einsatz, um die Zuschauerinnen und Zuschauer mit allen Infos rund um das Team von Bundestrainer Christian Wück zu versorgen.

Die UEFA Frauen-EM im ZDF streamen

Im ZDF-Streaming-Portal ist die EM rund um die Uhr erlebbar. Im Livestream und auf Abruf sind dort die EM-Spiele verfügbar, die das ZDF überträgt. Zudem gibt es ausführliche Zusammenfassungen aller 31 EM-Spiele, die zeitnah nach dem Abpfiff online auf allen ZDF-Plattformen präsent sind. Die 16 EM-Spiele, die live im ZDF übertragen werden, sind auch im Highlight-Player im ZDF-Streaming-Portal zu sehen: Im Livestream navigieren sich die Fußballfans zu den spannendsten Szenen, Toren oder strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Alle relevanten Infos zur EM bietet rund um die Uhr zudem das Online-Nachrichtenportal ZDFheute und die ZDFheute-App.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell