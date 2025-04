Sporthilfe

Skispringerin Selina Freitag ist Sporthilfe Sportlerin des Monats März

Sporthilfe-Athletinnen und -Athleten wählen die WM-Zweite auf Platz eins vor den Staffel-Weltmeistern in der Nordischen Kombination und den zweifachen Bob-Weltmeister Francesco Friedrich / Im März insgesamt knapp 30 Medaillengewinne deutscher Athletinnen und Athleten bei Welt- und Europameisterschaften

Die WM-Zweite im Skispringen, Selina Freitag, ist von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zur Sportlerin des Monats März gewählt worden. Die 23-Jährige hatte bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim gleich drei Medaillen gewonnen - jeweils Silber von der Normal- und von der Großschanze sowie Team-Bronze gemeinsam mit Juliane Seyfarth, Katharina Schmid und Agnes Reisch.

Bei der von der Sporthilfe durchgeführten Wahl "Sportler/Sportlerin des Monats" stimmen anders als etwa bei Medien- oder Publikumswahlen ausschließlich Deutschlands beste Nachwuchs- sowie Spitzenathletinnen und -athleten ab und geben der Auszeichnung damit ihre ganz besondere Note.

Selina Freitag setzte sich bei der Wahl gegen die Staffel-Weltmeister in der Nordischen Kombination in der Besetzung mit Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, Julian Schmid und Vinzenz Geiger durch, die bei der WM in Trondheim die Goldmedaille nach dem Springen von der Großschanze und dem Skilanglauf auf der 4x5-km-Strecke gewonnen hatten. Auf Platz drei wählten die Sporthilfe-Athletinnen und -Athleten "Bob-Dominator" Francesco Friedrich. Der 34-Jährige hatte sich bei der Weltmeisterschaft in Lake Placid die WM-Titel Nummer 15 und 16 seiner Karriere gesichert. Friedrich siegte im Zweier und war auch im Viererbob mit seinen Anschiebern Matthias Sommer, Alexander Schüller und Felix Straub nicht zu schlagen.

Für ihre herausragenden Leistungen waren die Athletin und die Athleten von der Athletenkommission im DOSB, von SPORT1 und von der Sporthilfe für die Wahl nominiert worden. Insgesamt hatten die deutschen Athletinnen und Athleten im März knapp 30 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen.

Ergebnis:

1. Selina Freitag / Skispringen: 45,3 %

2. Männer-Staffel / Nordische Kombination: 38,2 %

3. Francesco Friedrich / Bobsport: 16,5 %

