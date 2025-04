LYNX B.V. Germany Branch

LYNX und Cboe Europe Derivatives (CEDX) starten Kooperation zur Förderung des Options- und Futures-Handels

Der internationale Online-Broker LYNX kooperiert künftig mit der Cboe Europe Derivatives (CEDX), um seinen Kunden mit Wohnsitz in Deutschland die vielfältigen Handelsmöglichkeiten der CEDX näher zu bringen. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Zusammenarbeit im Bereich Weiterbildung, um den Kunden die für den Handel erforderlichen Fertigkeiten optimal zu vermitteln.

Der Online-Broker LYNX B.V. Germany Branch (LYNX), gibt eine strategische Zusammenarbeit mit der Cboe Europe Derivatives (CEDX) bekannt. Ziel der Kooperation ist es, den Handel mit Aktien- und Indexoptionen und Index Futures für LYNX-Kunden mit Wohnsitz in Deutschland an der CEDX zu fördern und die vielfältigen Handelsmöglichkeiten der Cboe noch bekannter zu machen. Dies beinhaltet die Durchführung gezielter Maßnahmen, um das Vertrauen in den Handel mit börsengehandelten Derivaten an der CEDX zu stärken.

Im Bewusstsein, dass der Handel mit Optionen und Futures ein fundiertes Verständnis der Produkte und Märkte erfordert, legt LYNX großen Wert auf Bildungsangebote, um Kunden dabei zu unterstützen, informierte Investmententscheidungen zu treffen. Im Rahmen der neuen Kooperation werden LYNX und CEDX daher eine Reihe von Webinaren und Weiterbildungsangeboten organisieren, um Anlegern den Handel mit den an der CEDX gehandelten Produkten näherzubringen. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Funktionsweise der Aktienoptionen von mehr als 320 Unternehmen aus 14 europäischen Ländern, die an der CEDX handelbar sind.

"Unsere Partnerschaft mit Cboe Europe Derivatives ist ein bedeutender Schritt, um unseren Kunden nicht nur den Zugang zu liquiden und wettbewerbsfähigen Derivatemärkten zu erleichtern, sondern auch ihr Verständnis für den Handel mit komplexen Finanzinstrumenten zu verbessern. Bildung und Transparenz sind essenziell, damit Anleger fundierte Investmententscheidungen treffen und die Risiken von Optionen und Futures besser einschätzen können", sagt Alexander Asante, Head of Financial Products & Pricing, bei LYNX.

Iouri Saroukhanov, Leiter für europäische Derivate bei Cboe Europe, kommentiert: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit LYNX und darüber, dass ihre deutschen Kunden von der breiten Produktpalette von CEDX und unserer Bildungskompetenz profitieren. Diese Partnerschaft spiegelt unser starkes Engagement wider, den Zugang zu börsengehandelten Optionen für Privatkunden zu verbessern und Anlegern die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, um während ihrer gesamten Anlageerfahrung sichere und fundierte Entscheidungen zu treffen."

Auch unabhängig von der Zusammenarbeit mit der CEDX bietet LYNX seinen Kunden ab sofort bis Ende des Jahres noch attraktivere Konditionen und senkt die Orderprovision für in Euro gehandelte Produkte an der CEDX um 25 Prozent- von 2,00 Euro auf nur noch 1,50 Euro pro Kontrakt (zzgl. marktüblicher Spreads). Diese Maßnahme ist möglich, da die CEDX für das Jahr 2025 keine Börsengebühren erhebt, wodurch der Handel für Anleger noch kosteneffizienter wird. Darüber hinaus profitieren LYNX-Kunden im Jahr 2025 von kostenlosen Echtzeitkursen für alle an der CEDX gehandelten Produkte, was für mehr Transparenz sorgt und Anleger bei ihren Handelsentscheidungen unterstützt.

Über LYNX

LYNX ist ein auf den internationalen Handel spezialisierter Online-Broker mit sehr günstigen Konditionen. Die Internetplattform von LYNX ermöglicht den Handel in Echtzeit an 150 Handelsplätzen in über 30 Ländern. LYNX wurde im Jahr 2006 in Amsterdam gegründet und ist seit 2007 auf dem niederländischen Markt aktiv. Seit 2008 bietet LYNX seinen Service in Deutschland und Belgien an. Mittlerweile ist LYNX in insgesamt zehn europäischen Ländern aktiv. Von Berlin aus betreut LYNX alle Kunden im deutschsprachigen Raum (D-A-CH).

Die Kunden von LYNX sind private und institutionelle Investoren, die direkt an den großen Börsenplätzen in Europa, Nordamerika und Asien handeln möchten. LYNX stellt die technologischen Voraussetzungen für den internationalen Handel über das Internet und nimmt damit im Bereich Online-Brokerage eine bedeutende Marktstellung ein.

