Das Fremde und wir: Lesch sieht Schwartz an Fronleichnam im ZDF

Fremdheit kann verunsichern, aber auch neugierig machen. Wie begegnen Menschen dem, was ihnen fremd erscheint? Wissenschaftler Harald Lesch und Theologe Thomas Schwartz diskutieren an Fronleichnam, Donnerstag, 19. Juni 2025, 17.45 Uhr im ZDF, aus psychologischer, gesellschaftlicher und religiöser Sicht, was Fremdheit mit jedem Einzelnen und der Gesellschaft macht. Der Film "Lesch sieht Schwartz – Das Fremde und wir" von Nina Koshofer ist am Sendetag ab 8.00 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.

Fremdheit beginnt nicht erst mit großen kulturellen oder religiösen Unterschieden, sie kann im Kleinen spürbar werden: am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft oder sogar in engen Beziehungen. Der Blick auf das vermeintlich Andere stellt das Selbstbild auf die Probe und fordert dazu auf, neue Perspektiven einzunehmen. Fremdheit kann ausgrenzen, aber auch verbinden, wenn sie bewusst wahrgenommen und reflektiert wird.

Am Flughafen München, einem Ort des ständigen Kommens und Gehens, fragen Lesch und Schwartz: Was macht jemanden oder etwas fremd? Wie funktioniert die menschliche Wahrnehmung von Zugehörigkeit? Und wie lassen sich Vorurteile abbauen? In ihrem Gespräch verknüpfen sie neurowissenschaftliche Studien mit biblischen Geboten, philosophische Gedanken mit Alltagsbeobachtungen – und zeigen, wie aus Fremdsein Vertrauen wachsen kann.

Über Harald Lesch

Harald Lesch, Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator, moderiert die ZDF-Wissenschaftsreihe "Leschs Kosmos", die "Terra X"-Reihe "Faszination Universum" sowie den YouTube-Kanal Terra X Lesch & Co. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und zweimal mit dem Deutschen Fernsehpreis.

Über Thomas Schwartz

Thomas Schwartz, katholischer Priester, Theologe, Honorarprofessor, Autor, Verleger und Fernsehmoderator, ist Hauptgeschäftsführer des katholischen Osteuropa-Hilfswerks Renovabis und hat zusammen mit Harald Lesch mehrere Bücher veröffentlicht.

