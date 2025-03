Vorsorglicher Rückruf von MAGGI 5 Minuten Terrine Broccoli Nudeltopf und MAGGI Für Genießer Broccoli Cremesuppe

Frankfurt am Main (ots) - Auch Freddie Mercury hätte sie zu schätzen gewusst: eine ungestörte Pause. So interpretiert die Süßwarenmarke KITKAT frei das ikonische Lied "I Want to Break Free" der Kult-Band Queen. Der Hit sorgt für die musikalische Untermalung der neuen digitalen Werbekampagne der Nestlé-Marke, die ab sofort läuft. "Have a Break, Have a KITKAT" - ...

mehr