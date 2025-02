Nestlé Deutschland AG

Neue Werbekampagne von KITKAT inszeniert Markenslogan mit Queen-Hit

Frankfurt am Main (ots)

Auch Freddie Mercury hätte sie zu schätzen gewusst: eine ungestörte Pause. So interpretiert die Süßwarenmarke KITKAT frei das ikonische Lied "I Want to Break Free" der Kult-Band Queen. Der Hit sorgt für die musikalische Untermalung der neuen digitalen Werbekampagne der Nestlé-Marke, die ab sofort läuft.

"Have a Break, Have a KITKAT" - der bekannte Slogan ist fest im Markenkern von KITKAT verankert. Die Kampagne inszeniert diesen Slogan und setzt sich dafür ein, dass jeder mal eine gute Pause braucht. Das Werbepaket läuft bis Mitte April auf Streaming-Plattformen und in sozialen Medien.

Globale Markenkampagne kommt nach Deutschland

Bei der Werbung handelt es sich um eine globale Kampagne, die neben Deutschland auch in vielen anderen Ländern läuft.

Cornelia Hellingrath, Group Brand Managerin für Süßwaren bei Nestlé Deutschland, sagt: "Wir freuen uns, diese internationale Kampagne nach Deutschland zu bringen. Wir werden bei der Umsetzung auf die digitalen Kanäle konzentrieren, wo unsere Zielgruppe hauptsächlich unterwegs ist. KITKAT ist eine Marke mit hoher Bekanntheit und wir möchten mit der neuen Werbung das Markenimage weiter stärken. Unsere Erkenntnisse zeigen, dass Menschen zwar Pausen machen, die Qualität dieser jedoch oft zu wünschen übrig lässt. Das haben wir durch eine Studie herausgefunden und in dem Werbespot aufgegriffen."

Werbespot als Herzstück der Kampagne

Unser Alltag ist von Aufgaben und Ablenkungen geprägt. Kurz abzuschalten ist oft eine Herausforderung. Das thematisiert das Werbevideo in 20 Sekunden Länge, das im Mittelpunkt der Kampagne steht. Jeder sollte die Möglichkeit für hochwertige Pausen haben. Dafür setzt sich die Schokoladenmarke mit der neuen Werbung ein.

Hier können Sie die komplette Meldung lesen: Neue Werbekampagne von KITKAT inszeniert Markenslogan mit Queen-Hit | Nestlé Deutschland

Hier können Sie den Werbespot anschauen: KitKat® Better Breaks - Pause genießen mit KitKat®

Original-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell