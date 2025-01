BELECTRIC GmbH

BELECTRIC baut größten Solarpark der Niederlande

BELECTRIC sichert sich Auftrag für den Bau der größten Photovoltaikanlage in den Niederlanden

Bau eines Solarparks mit einer Leistung von 189 Megawatt Peak (MWp) für Kunden Novar

Eekerpolder wird größtes europäisches Projekt der BELECTRIC-Unternehmensgeschichte

BELECTRIC, Mitglied der Elevion Group, sichert sich den Auftrag für die Errichtung des größten Solarparks der Niederlande. Mit einer installierten Leistung von 189 Megawatt Peak (MWp) wird Eekerpolder zudem der größte, von BELECTRIC in Europa errichtete Solarpark.

Auf einer Fläche von 249 Fußballfeldern entfaltet sich in der niederländischen Provinz Groningen eine echte BELECTRIC-Erfolgsgeschichte. Von Februar 2025 bis voraussichtlich Mai 2026 installiert das deutsche Solarenergie-Unternehmen dort mehr als 300.000 Module für Novar, einen Entwickler grüner Energiesysteme. Mit einer beeindruckenden Leistung von 189 MWp ist Eekerpolder nicht nur das größte BELECTRIC-Projekt in Europa, sondern auch die größte Photovoltaikanlage der Niederlande.

"Der Solarpark Eekerpolder wird zu einem Meilenstein auf dem niederländischen Solarmarkt. Wir sind stolz, dass Novar uns den Bau dieses einzigartigen Großprojektes anvertraut hat. Mit mehr als fünf Gigawatt installierter Leistung weltweit und bald fast 500 Megawatt in den Niederlanden unterstreichen wir unsere Rolle als eines der erfolgreichsten Unternehmen Europas für Freiflächen-PV", erklärt Dr. Thorsten Blanke, Geschäftsführer von BELECTRIC.

Auf dem Weg dorthin bewältigt das Projektteam von BELECTRIC eine besondere Herausforderung: Um trotz ton- und torfhaltiger Böden die Stabilität des Solarparks für seine gesamte Lebensdauer zu gewährleisten, passt BELECTRIC die Unterkonstruktion individuell auf die Gegebenheiten der Fläche an. Zum Einsatz kommt ein V-Profil mit einer dreilagigen Beschichtung. So gelingt es, die Struktur vor den aggressiven Bodenbedingungen zu schützen. Nach der Inbetriebnahme der Anlage wird BELECTRIC den Betrieb und die Wartung (O&M) des Großprojektes in Kooperation mit Klaer, dem zu Novar gehörenden O&M-Dienstleister, übernehmen.

Erik Nederhoed, Projektleiter bei Novar, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit BELECTRIC beim Bau des Eekerpolder-Solarparks. Das bewährte Fachwissen der BELECTRIC im Hinblick auf große Solarprojekte gewährleistet höchste Standards in Bezug auf Qualität, Effizienz und Innovation. Gemeinsam bauen wir nicht nur einen Solarpark, sondern erschaffen einen Eckpfeiler für die niederländische Energiewende."

BELECTRIC ist einer der führenden EPC-Dienstleister in der Entwicklung, im Bau und im Betrieb von Solarkraftwerken in Europa. Der Solarenergie-Spezialist blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kraftwerksbau zurück und hat weltweit mehr als 5 Gigawatt Leistung errichtet.

